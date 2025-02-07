На свердловской трассе автобус влетел в отбойник, на месте скорая, полиция и МЧС. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водитель автобуса потерял управление, попав в аварию (архивное фото)
Водитель автобуса потерял управление, попав в аварию (архивное фото) Фото:

В Свердловской области на трассе между Ревдой и Дегтярском автобус №101 влетел в отбойник, так как его водитель не справился с управлением. На место приехали МЧС, полиция и скорая помощь.

«В ДТП попал автобус №101 на втором километре трассы Ревда-Дегтярск. Водитель не справился с управлением и въехал в отбойник. На месте все спецслужбы», — передает telegram-канал «Ревдинский рабочий».

Корреспондент URA.RU обратился в областную Госавтоинспекцию за комментарием. В ведомстве ответили, что обошлось без пострадавших.

На место происшествия приехали экстренные службы
На место происшествия приехали экстренные службы
Фото:
В аварии никто не пострадал
В аварии никто не пострадал
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области на трассе между Ревдой и Дегтярском автобус №101 влетел в отбойник, так как его водитель не справился с управлением. На место приехали МЧС, полиция и скорая помощь. «В ДТП попал автобус №101 на втором километре трассы Ревда-Дегтярск. Водитель не справился с управлением и въехал в отбойник. На месте все спецслужбы», — передает telegram-канал «Ревдинский рабочий». Корреспондент URA.RU обратился в областную Госавтоинспекцию за комментарием. В ведомстве ответили, что обошлось без пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...