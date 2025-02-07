Водитель автобуса потерял управление, попав в аварию (архивное фото)
В Свердловской области на трассе между Ревдой и Дегтярском автобус №101 влетел в отбойник, так как его водитель не справился с управлением. На место приехали МЧС, полиция и скорая помощь.
«В ДТП попал автобус №101 на втором километре трассы Ревда-Дегтярск. Водитель не справился с управлением и въехал в отбойник. На месте все спецслужбы», — передает telegram-канал «Ревдинский рабочий».
Корреспондент URA.RU обратился в областную Госавтоинспекцию за комментарием. В ведомстве ответили, что обошлось без пострадавших.
На место происшествия приехали экстренные службы
В аварии никто не пострадал
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