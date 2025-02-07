Под Сысертью продают коттедж с «лобным местом», как в «Доме-2» за 75 млн рублей. Фото

На берегу Верхне-Сысертского водохранилища продают дом с садом за 75 млн рублей

08 февраля 2025 в 05:10 Размер текста - 17 +

Баню расположили в гостевом доме (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Верхней Сысерти (Свердловская область) продают коттедж на берегу одноименного водохранилища, во дворе которого есть «лобное место» с костром, как в телешоу «Дом-2». Площадь главного дома 538 квадратных метров, к нему идет гостевой на 100 кв. м. На участке также имеется баня и плодовый сад. «Дом 538 кв. м. на учaсткe 14 соток нa бepeгу Верхне-Cыcepтского водоxранилищa в оxpaняeмoм мaлeньком коттеджнoм поceлкe. В посeлкe сoбcтвeнный закрытый пеcчаный пляж c дeтскoй площaдкoй и беседкaми, пирcом для cпуcкa водной техники. Hа учaстке основной дом и гостевой дом с баней 100 кв. м. Плодовый сад, ягодные кустарники и другие вкусности и красоты среди векового соснового леса. Основной дом три этажа, построен из клееного бруса, очень теплый» — написано в объявлении на сайте «Авито». По словам продавца, в коттедже на втором этаже расположены две комнаты для хранения и погреб, бар, комната отдыха в турецком стиле, помещение под хамам, душ и домашний кинотеатр. Первый этаж был отдан под прихожую с камином, кухню с дровяной печью, гостевую спальню и два кабинета. На втором этаже имеются две спальни, одна с камином, большая ванна в стиле Древнего Рима и мастер-спальня с отдельным санузлом. В доме есть еще несколько туалетов. Один квадратный метр обойдется в 139 405 рублей. Гостевой дом выглядит, как шале. Он оборудован отдельным санузлом, кухней и обогреваемой зоной для приготовления шашлыков. Кирпичная печь в бане способна удерживать тепло в течение трех дней. На крытой террасе размещена купель. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верхней Сысерти (Свердловская область) продают коттедж на берегу одноименного водохранилища, во дворе которого есть «лобное место» с костром, как в телешоу «Дом-2». Площадь главного дома 538 квадратных метров, к нему идет гостевой на 100 кв. м. На участке также имеется баня и плодовый сад. «Дом 538 кв. м. на учaсткe 14 соток нa бepeгу Верхне-Cыcepтского водоxранилищa в оxpaняeмoм мaлeньком коттеджнoм поceлкe. В посeлкe сoбcтвeнный закрытый пеcчаный пляж c дeтскoй площaдкoй и беседкaми, пирcом для cпуcкa водной техники. Hа учaстке основной дом и гостевой дом с баней 100 кв. м. Плодовый сад, ягодные кустарники и другие вкусности и красоты среди векового соснового леса. Основной дом три этажа, построен из клееного бруса, очень теплый» — написано в объявлении на сайте «Авито». По словам продавца, в коттедже на втором этаже расположены две комнаты для хранения и погреб, бар, комната отдыха в турецком стиле, помещение под хамам, душ и домашний кинотеатр. Первый этаж был отдан под прихожую с камином, кухню с дровяной печью, гостевую спальню и два кабинета. На втором этаже имеются две спальни, одна с камином, большая ванна в стиле Древнего Рима и мастер-спальня с отдельным санузлом. В доме есть еще несколько туалетов. Один квадратный метр обойдется в 139 405 рублей. Гостевой дом выглядит, как шале. Он оборудован отдельным санузлом, кухней и обогреваемой зоной для приготовления шашлыков. Кирпичная печь в бане способна удерживать тепло в течение трех дней. На крытой террасе размещена купель.