«Фото девушки у гульфика»: екатеринбуржцы назвали самые нелепые подарки на 14 февраля

На 14 февраля екатеринбуржцам дарили развод и трусы с принтом у гульфика

10 февраля 2025 в 12:39 Размер текста - 17 +

14 февраля пройдет в ближайшую пятницу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пока влюбленные дарят друг другу на 14 февраля романтические свидания и валентинки, другие получают неожиданные подарки. Среди них — трусы с принтом у гульфика, развод и другие не менее интересные вещи. URA.RU собрало топ нелепых подарков, которые читатели получали на День всех влюбленных. «Я, помимо всего прочего, печатаю на ткани и наношу принты на одежду. Два раза мне заказывали принты на мужские боксеры. Один раз это было фото девушки у гульфика и рука с другой стороны. Другой раз — фото юноши сзади с изнаночной стороны. А еще печатала подушку с женской грудью, просто женская грудь на все полотно подушки. Креатив, е-мое», — поделилась Анастасия. Мужчины рассказывали, что получали в День святого Валентина типичные для 23 февраля подарки. «Мне, в основном, дарили носки. Чувствую себя носочным богом», — говорит Михаил. Другой читатель добавил, что помимо носков ему бонусом вручали дезодорант. Тимофей назвал неожиданный презент — ему однажды подарили дрова и костер. Еще одна девушка рассказала, что на 14 февраля ее возлюбленный решил оригинально ее поздравить, поэтому прислал фотографию голубиного помета в виде сердечка. Один из екатеринбуржцев признался, что в День всех влюбленных ему «подарили» заявление на развод. Несмотря на то, что праздник давно популярен в России, горожане говорят, что не любят его отмечать. «Сам праздник дурацкий, не православный», «Не отмечаем такой праздник, как 14 февраля! В школе навязывали его раньше. Сейчас мы отмечаем 8 июля — День любви, семьи и верности, День святых Петра и Февронии. У них потрясающая история любви», «Не отмечаем ни его, ни Хэллоуин. Вроде не наши они. Другие страны не отмечают наши праздники российские, нам их зачем?» — такими мнениями делятся уральцы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пока влюбленные дарят друг другу на 14 февраля романтические свидания и валентинки, другие получают неожиданные подарки. Среди них — трусы с принтом у гульфика, развод и другие не менее интересные вещи. URA.RU собрало топ нелепых подарков, которые читатели получали на День всех влюбленных. «Я, помимо всего прочего, печатаю на ткани и наношу принты на одежду. Два раза мне заказывали принты на мужские боксеры. Один раз это было фото девушки у гульфика и рука с другой стороны. Другой раз — фото юноши сзади с изнаночной стороны. А еще печатала подушку с женской грудью, просто женская грудь на все полотно подушки. Креатив, е-мое», — поделилась Анастасия. Мужчины рассказывали, что получали в День святого Валентина типичные для 23 февраля подарки. «Мне, в основном, дарили носки. Чувствую себя носочным богом», — говорит Михаил. Другой читатель добавил, что помимо носков ему бонусом вручали дезодорант. Тимофей назвал неожиданный презент — ему однажды подарили дрова и костер. Еще одна девушка рассказала, что на 14 февраля ее возлюбленный решил оригинально ее поздравить, поэтому прислал фотографию голубиного помета в виде сердечка. Один из екатеринбуржцев признался, что в День всех влюбленных ему «подарили» заявление на развод. Несмотря на то, что праздник давно популярен в России, горожане говорят, что не любят его отмечать. «Сам праздник дурацкий, не православный», «Не отмечаем такой праздник, как 14 февраля! В школе навязывали его раньше. Сейчас мы отмечаем 8 июля — День любви, семьи и верности, День святых Петра и Февронии. У них потрясающая история любви», «Не отмечаем ни его, ни Хэллоуин. Вроде не наши они. Другие страны не отмечают наши праздники российские, нам их зачем?» — такими мнениями делятся уральцы.