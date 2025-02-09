09 февраля 2025

В Челябинске Вадим Репин сыграет на 300-летней скрипке Николо Амати

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы смогут насладиться виртуозной игрой Вадима Репина на уникальной скрипке
Челябинцы смогут насладиться виртуозной игрой Вадима Репина на уникальной скрипке Фото:

В Челябинске 12 февраля в концертном зале имени Прокофьева состоится выступление народного артиста России Вадима Репина. Он исполнит шедевры мировой классики на скрипке, созданной в 1664 году мастером Николо Амати. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской филармонии.

«Народный артист России Вадим Репин исполнит в Челябинске музыку на скрипке с трехсотлетней историей. 12 февраля в Концертном зале имени Сергея Прокофьева челябинцы смогут насладиться мелодией скрипки, которую изготовил итальянский мастер Николо Амати в 1664 году», — сообщили в пресс-службе.

Вместе с Репиным на сцену выйдет Московский государственный симфонический оркестр (МГСО) под руководством заслуженного артиста РФ Ивана Рудина. В программе вечера — произведения композиторов Рихарда Вагнера, Макса Бруха и Николая Римского-Корсакова. В пресс-службе уточнили, что в рамках гастрольного тура помимо Челябинска, МГСО также даст концерт в Троицке.

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В Челябинске 12 февраля в концертном зале имени Прокофьева состоится выступление народного артиста России Вадима Репина. Он исполнит шедевры мировой классики на скрипке, созданной в 1664 году мастером Николо Амати. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской филармонии. «Народный артист России Вадим Репин исполнит в Челябинске музыку на скрипке с трехсотлетней историей. 12 февраля в Концертном зале имени Сергея Прокофьева челябинцы смогут насладиться мелодией скрипки, которую изготовил итальянский мастер Николо Амати в 1664 году», — сообщили в пресс-службе. Вместе с Репиным на сцену выйдет Московский государственный симфонический оркестр (МГСО) под руководством заслуженного артиста РФ Ивана Рудина. В программе вечера — произведения композиторов Рихарда Вагнера, Макса Бруха и Николая Римского-Корсакова. В пресс-службе уточнили, что в рамках гастрольного тура помимо Челябинска, МГСО также даст концерт в Троицке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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