В Челябинске Вадим Репин сыграет на 300-летней скрипке Николо Амати

В Челябинске 12 февраля в концертном зале имени Прокофьева состоится выступление народного артиста России Вадима Репина. Он исполнит шедевры мировой классики на скрипке, созданной в 1664 году мастером Николо Амати. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской филармонии.
«Народный артист России Вадим Репин исполнит в Челябинске музыку на скрипке с трехсотлетней историей. 12 февраля в Концертном зале имени Сергея Прокофьева челябинцы смогут насладиться мелодией скрипки, которую изготовил итальянский мастер Николо Амати в 1664 году», — сообщили в пресс-службе.
Вместе с Репиным на сцену выйдет Московский государственный симфонический оркестр (МГСО) под руководством заслуженного артиста РФ Ивана Рудина. В программе вечера — произведения композиторов Рихарда Вагнера, Макса Бруха и Николая Римского-Корсакова. В пресс-службе уточнили, что в рамках гастрольного тура помимо Челябинска, МГСО также даст концерт в Троицке.
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