10 февраля 2025

Московского застройщика непригодных домов в Кудымкаре оставили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Квартиры были сданы с нарушением
Квартиры были сданы с нарушением Фото:

Представителя столичной фирмы «Квадра групп», экс-директора инвестиционной компании «Витус» Дмитрия Седова оставили в следственном изоляторе до 9 апреля. Обвиняемый не смог обжаловать арест. Апелляцию в деле о непригодных для проживания домах рассмотрел Пермский краевой суд.

«Дмитрий Седов не смог обжаловать арест. Он останется в СИЗО еще на две недели. Адвокатам было отказано в удовлетворении апелляционной жалобы на избранную Свердловским районным судом меру пресечения», — на делопроизводство ссылается Properm.

Седов проходит обвиняемым по уголовному делу о строительстве, не соответствующем требованиям безопасности. Речь идет о жилплощадях для детей-сирот в Кудымкаре и квартирах обманутых дольщиков.

В ноябре прошлого года районная администрация взыскала с ООО «Квадра групп» ущерб в 42,5 млн рублей. Владельцам жилья должны были вернуть 139,1 млн. В январе текущего года Седова арестовали. На слушаниях он заявлял, что себя виновным не считает.

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Представителя столичной фирмы «Квадра групп», экс-директора инвестиционной компании «Витус» Дмитрия Седова оставили в следственном изоляторе до 9 апреля. Обвиняемый не смог обжаловать арест. Апелляцию в деле о непригодных для проживания домах рассмотрел Пермский краевой суд. «Дмитрий Седов не смог обжаловать арест. Он останется в СИЗО еще на две недели. Адвокатам было отказано в удовлетворении апелляционной жалобы на избранную Свердловским районным судом меру пресечения», — на делопроизводство ссылается Properm. Седов проходит обвиняемым по уголовному делу о строительстве, не соответствующем требованиям безопасности. Речь идет о жилплощадях для детей-сирот в Кудымкаре и квартирах обманутых дольщиков. В ноябре прошлого года районная администрация взыскала с ООО «Квадра групп» ущерб в 42,5 млн рублей. Владельцам жилья должны были вернуть 139,1 млн. В январе текущего года Седова арестовали. На слушаниях он заявлял, что себя виновным не считает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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