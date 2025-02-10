Представителя столичной фирмы «Квадра групп», экс-директора инвестиционной компании «Витус» Дмитрия Седова оставили в следственном изоляторе до 9 апреля. Обвиняемый не смог обжаловать арест. Апелляцию в деле о непригодных для проживания домах рассмотрел Пермский краевой суд.
«Дмитрий Седов не смог обжаловать арест. Он останется в СИЗО еще на две недели. Адвокатам было отказано в удовлетворении апелляционной жалобы на избранную Свердловским районным судом меру пресечения», — на делопроизводство ссылается Properm.
Седов проходит обвиняемым по уголовному делу о строительстве, не соответствующем требованиям безопасности. Речь идет о жилплощадях для детей-сирот в Кудымкаре и квартирах обманутых дольщиков.
В ноябре прошлого года районная администрация взыскала с ООО «Квадра групп» ущерб в 42,5 млн рублей. Владельцам жилья должны были вернуть 139,1 млн. В январе текущего года Седова арестовали. На слушаниях он заявлял, что себя виновным не считает.
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