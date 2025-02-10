Китайская нейросеть в Челябинске обогнала по популярности аналоги России и США

Нейросеть DeepSeek, став самой популярной в Челябинске и области, опередила аналоги из России и США. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании Yota, китайский искусственный интеллект (ИИ) потеснил российский «Шедеврума», занимавший первое место рейтинга.
«В январе число посетителей сайта китайской компании DeepSeek из региона на 42% превысило показатели российского „Шедеврума“, который до этого лидировал по количеству пользователей. Кроме того, в топ-5 лидеров оказались сервисы: российский GigaChat, американский ChatGPT и китайский Hailuo AI», — заявили URA.RU в Yota.
За последний год использование нейросетей в области удвоилось. Новую версию DeepSeek активно используют мужчины, составившие 68% от общей аудитории сервиса в январе. Самыми заядлыми пользователями оказались люди в возрасте 26-35 лет, доля которых достигла 40% от общего числа пользователей. В исследование не попали нейросети, интегрированные в другие платформы, такие как YandexGPT и Midjourney.
Эксперты «МегаФона» отметили, что Челябинская область вошла в топ-30 регионов России по интересу к нейросети DeepSeek. В январе южноуральцы обращались к этому сервису на 95% чаще, чем в декабре 2024 года. При этом наибольший трафик по-прежнему пришелся на ресурсы по созданию изображений, которые генерируют почти половину (45%) общего трафика на подобные сервисы в регионе.
По сравнению с 2024 годом значительно возросло как количество пользователей ИИ, так и трафик, который они генерируют. Мужчины опять же составили 55% всех пользователей, а основная аудитория — это люди в возрасте 26-45 лет. К нейросетям стало приобщаться все больше людей в возрасте 46-55 лет. Их доля уже теперь выросла до 21% от общего числа пользователей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!