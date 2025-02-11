В Екатеринбурге силовики задержали скандального авторитета

В Екатеринбурге полицейские из ОБОП задержали криминального авторитета Гасанова

12 февраля 2025 в 10:57 Размер текста - 17 +

Гасанова увезли в отдел полиции накануне Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью (ОБОП) задержали криминального авторитета Марселя Гасанова. По предварительным данным, его могут обвинять в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), рассказал URA.RU источник. «К нему домой зашли силовики и представились сотрудниками ОБОП. Скрутили Гасанова, стали проводить обыски», — сказал собеседник. В отдел «решалу» увезли накануне. По одной из версий, в следственных действиях также участвовали оперативники ФСБ (в ведомстве эти сведения не подтвердили, но и не опровергли). Гасанова называют связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), которого короновали во время отбывания десятилетнего срока в колонии за мошенничество. Особую известность Марсель получил четыре года назад — после массового задержания криминальных авторитетов, членов боевых групп местных ОПГ и представителей Шалинского. В 2024-м Гасанов регулярно попадал в скандалы. Его обвиняли в избиении силовика и работницы элитного интим-салона. Все, что известно о нем, — можно почитать в этом материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью (ОБОП) задержали криминального авторитета Марселя Гасанова. По предварительным данным, его могут обвинять в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), рассказал URA.RU источник. «К нему домой зашли силовики и представились сотрудниками ОБОП. Скрутили Гасанова, стали проводить обыски», — сказал собеседник. В отдел «решалу» увезли накануне. По одной из версий, в следственных действиях также участвовали оперативники ФСБ (в ведомстве эти сведения не подтвердили, но и не опровергли). Гасанова называют связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), которого короновали во время отбывания десятилетнего срока в колонии за мошенничество. Особую известность Марсель получил четыре года назад — после массового задержания криминальных авторитетов, членов боевых групп местных ОПГ и представителей Шалинского. В 2024-м Гасанов регулярно попадал в скандалы. Его обвиняли в избиении силовика и работницы элитного интим-салона. Все, что известно о нем, — можно почитать в этом материале.