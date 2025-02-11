11 февраля 2025

В Екатеринбурге силовики задержали скандального авторитета

В Екатеринбурге полицейские из ОБОП задержали криминального авторитета Гасанова
© Служба новостей «URA.RU»
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Гасанова увезли в отдел полиции накануне Фото:

В Екатеринбурге сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью (ОБОП) задержали криминального авторитета Марселя Гасанова. По предварительным данным, его могут обвинять в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), рассказал URA.RU источник.

«К нему домой зашли силовики и представились сотрудниками ОБОП. Скрутили Гасанова, стали проводить обыски», — сказал собеседник. В отдел «решалу» увезли накануне. По одной из версий, в следственных действиях также участвовали оперативники ФСБ (в ведомстве эти сведения не подтвердили, но и не опровергли).

Гасанова называют связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), которого короновали во время отбывания десятилетнего срока в колонии за мошенничество. Особую известность Марсель получил четыре года назад — после массового задержания криминальных авторитетов, членов боевых групп местных ОПГ и представителей Шалинского.

В 2024-м Гасанов регулярно попадал в скандалы. Его обвиняли в избиении силовика и работницы элитного интим-салона. Все, что известно о нем, — можно почитать в этом материале.

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В Екатеринбурге сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью (ОБОП) задержали криминального авторитета Марселя Гасанова. По предварительным данным, его могут обвинять в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), рассказал URA.RU источник. «К нему домой зашли силовики и представились сотрудниками ОБОП. Скрутили Гасанова, стали проводить обыски», — сказал собеседник. В отдел «решалу» увезли накануне. По одной из версий, в следственных действиях также участвовали оперативники ФСБ (в ведомстве эти сведения не подтвердили, но и не опровергли). Гасанова называют связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), которого короновали во время отбывания десятилетнего срока в колонии за мошенничество. Особую известность Марсель получил четыре года назад — после массового задержания криминальных авторитетов, членов боевых групп местных ОПГ и представителей Шалинского. В 2024-м Гасанов регулярно попадал в скандалы. Его обвиняли в избиении силовика и работницы элитного интим-салона. Все, что известно о нем, — можно почитать в этом материале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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