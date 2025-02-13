Екатеринбуржцам выставили огромный счет за электричество — с переплатой в 100 раз. Фото

В Екатеринбурге хозяева гаражей получили счет за электричество в 250 тысяч

13 февраля 2025 в 20:16 Размер текста - 17 +

Обычно суммы в платежках не превышали 2—3 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге хозяева гаражей на улице Даурской (Эльмаш) получили счет за электричество в 250 тысяч рублей при привычных платежках на 2-3 тысячи, которые делили поровну на всех владельцев. Собственники подозревают, что всему виной майнинговая ферма в одном из гаражей, рассказал председатель комплекса Юрий Маслов. «11 февраля получили квитанцию с долгом в 250 тысяч рублей. Начали смотреть постороннее подключение к сетям, и оказалось, что в одном из гаражей шум. Во время проверки обратили внимание, что вокруг него все оттаяло, а внутри было заметно жарко», — сказал Маслов. По его словам, владельцу этого места удалось дозвониться сразу, однако он пояснил, что сдал гараж в аренду и открывать не собирается. «Набрали арендатору, говорит — заболел», — добавил глава гаражного комплекса. На место вызвали сотрудников полиции, которым тоже не удалось попасть в помещение. Зато у них получилось с помощью камеры заглянуть внутрь и обнаружить технику, похожую на майнинговое устройство. Этот факт правоохранители занесли в протокол. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. Там пояснили, что правоохранители организовали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге хозяева гаражей на улице Даурской (Эльмаш) получили счет за электричество в 250 тысяч рублей при привычных платежках на 2-3 тысячи, которые делили поровну на всех владельцев. Собственники подозревают, что всему виной майнинговая ферма в одном из гаражей, рассказал председатель комплекса Юрий Маслов. «11 февраля получили квитанцию с долгом в 250 тысяч рублей. Начали смотреть постороннее подключение к сетям, и оказалось, что в одном из гаражей шум. Во время проверки обратили внимание, что вокруг него все оттаяло, а внутри было заметно жарко», — сказал Маслов. По его словам, владельцу этого места удалось дозвониться сразу, однако он пояснил, что сдал гараж в аренду и открывать не собирается. «Набрали арендатору, говорит — заболел», — добавил глава гаражного комплекса. На место вызвали сотрудников полиции, которым тоже не удалось попасть в помещение. Зато у них получилось с помощью камеры заглянуть внутрь и обнаружить технику, похожую на майнинговое устройство. Этот факт правоохранители занесли в протокол. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. Там пояснили, что правоохранители организовали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.