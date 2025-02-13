Екатеринбуржцам выставили огромный счет за электричество — с переплатой в 100 раз. Фото

В Екатеринбурге хозяева гаражей получили счет за электричество в 250 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, тарифы, квитанция оплаты жкх, платежка жкх, коммунальные платежи
Обычно суммы в платежках не превышали 2—3 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге хозяева гаражей на улице Даурской (Эльмаш) получили счет за электричество в 250 тысяч рублей при привычных платежках на 2-3 тысячи, которые делили поровну на всех владельцев. Собственники подозревают, что всему виной майнинговая ферма в одном из гаражей, рассказал председатель комплекса Юрий Маслов.

«11 февраля получили квитанцию с долгом в 250 тысяч рублей. Начали смотреть постороннее подключение к сетям, и оказалось, что в одном из гаражей шум. Во время проверки обратили внимание, что вокруг него все оттаяло, а внутри было заметно жарко», — сказал Маслов.

По его словам, владельцу этого места удалось дозвониться сразу, однако он пояснил, что сдал гараж в аренду и открывать не собирается. «Набрали арендатору, говорит — заболел», — добавил глава гаражного комплекса. На место вызвали сотрудников полиции, которым тоже не удалось попасть в помещение. Зато у них получилось с помощью камеры заглянуть внутрь и обнаружить технику, похожую на майнинговое устройство. Этот факт правоохранители занесли в протокол.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. Там пояснили, что правоохранители организовали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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В Екатеринбурге хозяева гаражей на улице Даурской (Эльмаш) получили счет за электричество в 250 тысяч рублей при привычных платежках на 2-3 тысячи, которые делили поровну на всех владельцев. Собственники подозревают, что всему виной майнинговая ферма в одном из гаражей, рассказал председатель комплекса Юрий Маслов. «11 февраля получили квитанцию с долгом в 250 тысяч рублей. Начали смотреть постороннее подключение к сетям, и оказалось, что в одном из гаражей шум. Во время проверки обратили внимание, что вокруг него все оттаяло, а внутри было заметно жарко», — сказал Маслов. По его словам, владельцу этого места удалось дозвониться сразу, однако он пояснил, что сдал гараж в аренду и открывать не собирается. «Набрали арендатору, говорит — заболел», — добавил глава гаражного комплекса. На место вызвали сотрудников полиции, которым тоже не удалось попасть в помещение. Зато у них получилось с помощью камеры заглянуть внутрь и обнаружить технику, похожую на майнинговое устройство. Этот факт правоохранители занесли в протокол. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. Там пояснили, что правоохранители организовали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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