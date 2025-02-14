Медведев: в Германии начался протест против Трампа

Канцлер Германии Олаф Шольц начал негласный протест против президента США Дональда Трампа и объявил режим ЧС в связи с украинским конфликтом по двумя причинам. Первая — стремление получить финансовую поддержку, выражая недовольство острым изменением курса американского лидера в Европе. Вторая — предстоящие выборы в бундестаг, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Германия решила начать тихий протест против новой администрации США? Во всяком случае, так можно истолковать призыв Шольца к бундестагу объявить режим ЧС в связи с ситуацией на территории б. Украины. На самом деле, продиктовано это алармистское заявление до того вполне спокойной немецкой „ливерной колбасы“ Шольца двумя факторами: выборами в бундестаг, где у СДПГ, казалось бы, нет шансов против ХДС/ХСС Мерца», — написал Медведев в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что первым фактором является стремлением получить денежную поддержку, публично выражая недовольство изменением курса Трампа.
По словам Дмитрия Медведева, немецкая сторона, обиженная на смену курса по Украине в США, пытается использовать свое положение для получения внутриполитических преимуществ. Так, Германия «не просто виляет хвостиком, как образно сказал начальник огромной и очень опасной страны», но и пытается громко лаять на Дональда Трампа, надеясь при этом привлечь внимание избирателей. Олаф Шольц призывает голосовать на выборах за него, а не за других кандидатов, утверждая, что он представляет интересы всей Европы.
Однако только выборы покажут, будут ли действия канцлера ФРГ успешными, считает Медведев. В случае обострения немецко-американских отношений Германии может грозить сокращение поддержки, а в худшем случае — и более жесткие меры. Однако вероятнее всего, как это обычно бывает, конфликт не выйдет за рамки риторического противостояния, отметил Медведев. И даже в таком случае ФРГ получит свою долю внимания на международной арене.
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