14 февраля 2025

МВД РФ напомнило собственникам жилья о штрафе за отказ делать прописку мигрантам

© Служба новостей «URA.RU»
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Владельцы жилых помещений могут оштрафовать на четыре тысячи рублей в случае отказа в регистрации мигранта по месту пребывания
Владельцы жилых помещений могут оштрафовать на четыре тысячи рублей в случае отказа в регистрации мигранта по месту пребывания Фото:

Владельцы жилья, сдающие его иностранным гражданам, обязаны регистрировать мигрантов по месту пребывания. В случае отказа в регистрации, собственникам грозит административная ответственность с штрафом до 4 тысяч рублей. Об этом сообщили в Главном управлении по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России.

«Постановка иностранца на учет — это обязанность собственника. Если собственник сдает в аренду жилое помещение, но отказывает в постановке на учет по месту пребывания, это является административным правонарушением и влечет за собой наложение штрафа на собственника в размере до 4 тысяч рублей», — сказали в главке, передает ТАСС.

В МВД также уточнили, что процедура регистрации мигрантов не требует дополнительных затрат. Она может быть выполнена быстро через портал «Госуслуги» или непосредственно в территориальных органах МВД, МФЦ или филиалах ФГУП «Паспортно-визовая служба МВД России». 

В 2024 году Госдума одобрила ряд законодательных актов, цель которых — усиление борьбы с нелегальной миграцией и улучшение миграционной политики страны. Среди принятых мер — законы, предусматривающие лишение гражданства за уклонение от выполнения воинских обязанностей, конфискацию имущества, полученного в результате нелегальной миграции, и квалификацию нелегальной миграции как особо тяжкое преступление. Кроме того, ужесточены санкции за регистрацию мигрантов по поддельным документам и введен запрет на посреднические услуги при сдаче экзаменов для мигрантов.

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Владельцы жилья, сдающие его иностранным гражданам, обязаны регистрировать мигрантов по месту пребывания. В случае отказа в регистрации, собственникам грозит административная ответственность с штрафом до 4 тысяч рублей. Об этом сообщили в Главном управлении по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России. «Постановка иностранца на учет — это обязанность собственника. Если собственник сдает в аренду жилое помещение, но отказывает в постановке на учет по месту пребывания, это является административным правонарушением и влечет за собой наложение штрафа на собственника в размере до 4 тысяч рублей», — сказали в главке, передает ТАСС. В МВД также уточнили, что процедура регистрации мигрантов не требует дополнительных затрат. Она может быть выполнена быстро через портал «Госуслуги» или непосредственно в территориальных органах МВД, МФЦ или филиалах ФГУП «Паспортно-визовая служба МВД России».  В 2024 году Госдума одобрила ряд законодательных актов, цель которых — усиление борьбы с нелегальной миграцией и улучшение миграционной политики страны. Среди принятых мер — законы, предусматривающие лишение гражданства за уклонение от выполнения воинских обязанностей, конфискацию имущества, полученного в результате нелегальной миграции, и квалификацию нелегальной миграции как особо тяжкое преступление. Кроме того, ужесточены санкции за регистрацию мигрантов по поддельным документам и введен запрет на посреднические услуги при сдаче экзаменов для мигрантов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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