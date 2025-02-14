МВД РФ напомнило собственникам жилья о штрафе за отказ делать прописку мигрантам

Владельцы жилья, сдающие его иностранным гражданам, обязаны регистрировать мигрантов по месту пребывания. В случае отказа в регистрации, собственникам грозит административная ответственность с штрафом до 4 тысяч рублей. Об этом сообщили в Главном управлении по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России.
«Постановка иностранца на учет — это обязанность собственника. Если собственник сдает в аренду жилое помещение, но отказывает в постановке на учет по месту пребывания, это является административным правонарушением и влечет за собой наложение штрафа на собственника в размере до 4 тысяч рублей», — сказали в главке, передает ТАСС.
В МВД также уточнили, что процедура регистрации мигрантов не требует дополнительных затрат. Она может быть выполнена быстро через портал «Госуслуги» или непосредственно в территориальных органах МВД, МФЦ или филиалах ФГУП «Паспортно-визовая служба МВД России».
В 2024 году Госдума одобрила ряд законодательных актов, цель которых — усиление борьбы с нелегальной миграцией и улучшение миграционной политики страны. Среди принятых мер — законы, предусматривающие лишение гражданства за уклонение от выполнения воинских обязанностей, конфискацию имущества, полученного в результате нелегальной миграции, и квалификацию нелегальной миграции как особо тяжкое преступление. Кроме того, ужесточены санкции за регистрацию мигрантов по поддельным документам и введен запрет на посреднические услуги при сдаче экзаменов для мигрантов.
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