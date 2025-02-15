Концепция коллективного Запада, как единая идеологическая сила, потерпела крах на Мюнхенской конференции по безопасности, несмотря на то, что она еще не завершилась, сообщил зампред Совфеда РФ Константин Косачев. По его словам, в первоначальных целях конференции закладывалось укрепление идеологического единства Запада, однако с течением времени эта задача была утрачена.
«Коллективного Запада больше не существует. В том смысле, в каком он задумывался. Именно так можно обозначить исход еще не закончившейся, но уже провалившейся Мюнхенской конференции по безопасности», — написал Косачев в своем telegram-канале. Политик отметил, что со временем понятие «солидарность» для стран Запада претерпело деградацию, превратившись в элементарное взаимовыручку, где любые правонарушения и безумные действия оставались безнаказанными.
Изменения в подходах и ценностях коллективного Запада стали особенно заметны после окончания холодной войны. После окончания «холодной войны» страны коллективного Запада приняли облик агрессивной силы, создавая многочисленные угрозы мировой стабильности и порождая различные проблемы для глобального сообщества, считает Косачев.
Однако, подчеркивает депутат, несмотря на провозглашение конца коллективного Запада, угрозы мировой стабильности не исчезли, а просто трансформировались. Теперь каждая страна сталкивается с необходимостью самостоятельно защищать свои интересы в более раздробленном и многополярном мире. Это создает новые вызовы и риски на международной арене, требующие переосмысления стратегий и подходов к международной безопасности.
«Реальная многополярность — только в проектах, причем не в Мюнхене о них речь. Мюнхен свой шанс упустил еще в 2007-м. Но альтернативные площадки появляются. И это уже хорошо. Коллективный Запад мертв — а мы еще нет…» — заключил Косачев.
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