Западные капиталисты мстят президенту России Владимиру Путину за то, что он не позволил им использовать Россию как источник прибыли. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подчеркнув, что Путин, придя к власти, сосредоточился на национальных российских интересах и изменил подход к интеграции страны в мировую экономику.
«Президент Путин пришел к власти и сказал: ребята, эта интеграция в мировую экономику — не тот путь, который служит интересам России, и многое сократили <...> И я думаю, что идея о том, что они были так близки к получению основного источника прибыли, и это было остановлено тем же человеком, является элементом личной мести в их образе мышления», — сообщил Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, видео опубликовано на сайте журналиста. Премьер Венгрии отметил, что такой подход Путина принес потери инвесторам из Европы и США.
Согласно его заявлениям, западные капиталисты сильно возмутились по поводу того, что Путин не допустил доминирования иностранных бизнес-интересов в РФ. Венгерский премьер подчеркнул, что российская сторона имела собственное видение интеграции в мировую экономику, и оно резко отличалось от американского и европейского подходов. Россия стремилась к участию в мировой экономике на основе своих интересов. «Это их страна, и нам необходимо уважать их выбор, а не пытаться изменить их мнение», — добавил Орбан.
Венгерский премьер также напомнил, что в 1990-е годы мировые капиталисты активно начали вкладывать средства в экономику РФ в рамках политики, известной как «Вашингтонский консенсус». Они были уверены, что нашли способ получить огромные доходы из интеграции российских сырьевых и энергетических ресурсов в мировую экономику.
Ранее Орбан отмечал, что конфликт на Украине выгоден производителям оружия, спекулянтам и крупным западным экономическим кругам. По его словам, они стремятся к российским природным ресурсам, чтобы получить с них рекордную прибыль.
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