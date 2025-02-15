Орбан объяснил, за что Запад мстит Путину

Орбан: Путин не дал Западу использовать Россию как источник прибыли
© Служба новостей «URA.RU»
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Орбан заявил, что западные инвесторы мстят Путину за отстаивание интересов РФ
Орбан заявил, что западные инвесторы мстят Путину за отстаивание интересов РФ Фото:

Западные капиталисты мстят президенту России Владимиру Путину за то, что он не позволил им использовать Россию как источник прибыли. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подчеркнув, что Путин, придя к власти, сосредоточился на национальных российских интересах и изменил подход к интеграции страны в мировую экономику.

«Президент Путин пришел к власти и сказал: ребята, эта интеграция в мировую экономику — не тот путь, который служит интересам России, и многое сократили <...> И я думаю, что идея о том, что они были так близки к получению основного источника прибыли, и это было остановлено тем же человеком, является элементом личной мести в их образе мышления», — сообщил Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, видео опубликовано на сайте журналиста. Премьер Венгрии отметил, что такой подход Путина принес потери инвесторам из Европы и США.

Согласно его заявлениям, западные капиталисты сильно возмутились по поводу того, что Путин не допустил доминирования иностранных бизнес-интересов в РФ. Венгерский премьер подчеркнул, что российская сторона имела собственное видение интеграции в мировую экономику, и оно резко отличалось от американского и европейского подходов. Россия стремилась к участию в мировой экономике на основе своих интересов. «Это их страна, и нам необходимо уважать их выбор, а не пытаться изменить их мнение», — добавил Орбан.

Венгерский премьер также напомнил, что в 1990-е годы мировые капиталисты активно начали вкладывать средства в экономику РФ в рамках политики, известной как «Вашингтонский консенсус». Они были уверены, что нашли способ получить огромные доходы из интеграции российских сырьевых и энергетических ресурсов в мировую экономику.

Ранее Орбан отмечал, что конфликт на Украине выгоден производителям оружия, спекулянтам и крупным западным экономическим кругам. По его словам, они стремятся к российским природным ресурсам, чтобы получить с них рекордную прибыль.

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Западные капиталисты мстят президенту России Владимиру Путину за то, что он не позволил им использовать Россию как источник прибыли. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подчеркнув, что Путин, придя к власти, сосредоточился на национальных российских интересах и изменил подход к интеграции страны в мировую экономику. «Президент Путин пришел к власти и сказал: ребята, эта интеграция в мировую экономику — не тот путь, который служит интересам России, и многое сократили <...> И я думаю, что идея о том, что они были так близки к получению основного источника прибыли, и это было остановлено тем же человеком, является элементом личной мести в их образе мышления», — сообщил Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, видео опубликовано на сайте журналиста. Премьер Венгрии отметил, что такой подход Путина принес потери инвесторам из Европы и США. Согласно его заявлениям, западные капиталисты сильно возмутились по поводу того, что Путин не допустил доминирования иностранных бизнес-интересов в РФ. Венгерский премьер подчеркнул, что российская сторона имела собственное видение интеграции в мировую экономику, и оно резко отличалось от американского и европейского подходов. Россия стремилась к участию в мировой экономике на основе своих интересов. «Это их страна, и нам необходимо уважать их выбор, а не пытаться изменить их мнение», — добавил Орбан. Венгерский премьер также напомнил, что в 1990-е годы мировые капиталисты активно начали вкладывать средства в экономику РФ в рамках политики, известной как «Вашингтонский консенсус». Они были уверены, что нашли способ получить огромные доходы из интеграции российских сырьевых и энергетических ресурсов в мировую экономику. Ранее Орбан отмечал, что конфликт на Украине выгоден производителям оружия, спекулянтам и крупным западным экономическим кругам. По его словам, они стремятся к российским природным ресурсам, чтобы получить с них рекордную прибыль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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