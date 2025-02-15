С осужденной за теракт Треповой взыскивают почти 16 млн рублей морального вреда

Судебные приставы начали процесс взыскания почти 16 млн рублей морального вреда с Дарьи Треповой, которая была осуждена на 27 лет за организацию теракта в петербургском кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин — прим. ред). Об этом говорится в материалах дела.
«В конце 2024 года приставам из 2-го Западного окружного военного суда был направлен 21 исполнительный лист о непогашенной задолженности Треповой за моральный вред, причиненный в результате преступления. <...> Задолженность в каждом из материалов варьируется от 100 тыс. до 5 млн рублей. Общая сумма долга составляет 15 млн 995 тыс. рублей», — приводит данные из материалов ТАСС. Исполнительные производства по взысканию денег были открыты 26 января 2025 года после того, как приставам было направлено 21 исполнительное дело о непогашенной задолженности. Кроме того, с Треповой взыскивают дополнительные 43 тыс. рублей налогов и сборов.
На стадии судебного следствия гражданские иски к Треповой и ее соучастнику Дмитрию Касинцеву заявили 21 потерпевший, общая сумма исков превысила 50 млн рублей. Суд удовлетворил иски только по части возмещения морального вреда на сумму 16 млн рублей, при этом удовлетворены были полностью требования лишь четверых из потерпевших.
В апреле 2023 года в Санкт-Петербурге во время проведения культурного мероприятия, организованного известным военным корреспондентом Владленом Татарским, произошло трагическое событие. В ходе вечера сработало взрывное устройство, замаскированное под статуэтку, которую Татарскому ранее передала некая Трепова. В результате взрыва Татарский скончался. На судебном заседании Трепова утверждала, что не имела намерения убивать корреспондента, передавая ему статуэтку. Тем не менее, суд признал ее виновной по всем пунктам обвинения, включая совершение террористического акта, незаконное обладание взрывными устройствами и использование поддельных документов.
Также был осужден Касинцев, который обвинялся в том, что предоставил убежище Треповой после совершения преступления. В мае того же года Апелляционный военный суд подтвердил законность вынесенных приговоров, оставив их без изменений.
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