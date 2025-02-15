«Газпром» продает офисы и санатории в столице и Подмосковье

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«Газпром» намерен продать несколько офисов и санаториев в Москве и Московской области
«Газпром» намерен продать несколько офисов и санаториев в Москве и Московской области Фото:

Компания «Газпром» объявила о намерении продать ряд своих офисных и санаторно-курортных объектов, расположенных в Москве и регионах. Согласно официальному сообщению холдинга, продажа затронет объекты в столице, Московской и Тверской областях.

«ПАО „Газпром“ сообщает о намерении реализовать офисные и санаторно-курортные объекты недвижимости в Москве, Московской и Тверской областях», — рассказали в пресс-службе компании. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале «Газпрома».

В перечень объектов, выставленных на продажу, входят деловой центр в поселке Газопровод в Москве, учебно-производственный комплекс «Зименки», санаторий «Приокские дали» и база отдыха «Селигерские зори». Активы будут выставлены на продажу в виде отдельных лотов посредством проведения открытых аукционов на Электронной торговой площадке Газпромбанка. Продажа этих объектов проводится в рамках оптимизации активов и управления недвижимостью компании.

В мае 2024 года компания «Газпром» объявила о планах по продаже своей недвижимости в Москве в связи с окончанием процесса переезда группы компаний в Санкт-Петербург. В список объектов, предложенных для продажи, включены офисные здания, нежилые помещения, а также санаторно-курортный комплекс «Империал парк отель и спа».

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Компания «Газпром» объявила о намерении продать ряд своих офисных и санаторно-курортных объектов, расположенных в Москве и регионах. Согласно официальному сообщению холдинга, продажа затронет объекты в столице, Московской и Тверской областях. «ПАО „Газпром“ сообщает о намерении реализовать офисные и санаторно-курортные объекты недвижимости в Москве, Московской и Тверской областях», — рассказали в пресс-службе компании. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале «Газпрома». В перечень объектов, выставленных на продажу, входят деловой центр в поселке Газопровод в Москве, учебно-производственный комплекс «Зименки», санаторий «Приокские дали» и база отдыха «Селигерские зори». Активы будут выставлены на продажу в виде отдельных лотов посредством проведения открытых аукционов на Электронной торговой площадке Газпромбанка. Продажа этих объектов проводится в рамках оптимизации активов и управления недвижимостью компании. В мае 2024 года компания «Газпром» объявила о планах по продаже своей недвижимости в Москве в связи с окончанием процесса переезда группы компаний в Санкт-Петербург. В список объектов, предложенных для продажи, включены офисные здания, нежилые помещения, а также санаторно-курортный комплекс «Империал парк отель и спа».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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