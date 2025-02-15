Прокуратура проверяет инцидент с пожаром в Домодедово

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Прокуратура проверит соблюдение противопожарных требований в Домодедово
Прокуратура проверит соблюдение противопожарных требований в Домодедово Фото:

Прокуратура проверит соблюдение противопожарных требований после возгорания в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщили в межрегиональной транспортной прокуратуре Москвы.

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проверит соблюдение противопожарных требований в авиагавани», — написали в официальном telegram-канале московской межрегиональной транспортной прокуратуры. По их данным, пожар был ликвидирован и не привел к ограничениям в аэропорту.

Ранее в telegram-каналах сообщали, что в Домодедово из-за возгорания снегоуборщика на взлетно-посадочной полосе произошел пожар. Разрушений зафиксировано не было.

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Прокуратура проверит соблюдение противопожарных требований после возгорания в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщили в межрегиональной транспортной прокуратуре Москвы. «Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проверит соблюдение противопожарных требований в авиагавани», — написали в официальном telegram-канале московской межрегиональной транспортной прокуратуры. По их данным, пожар был ликвидирован и не привел к ограничениям в аэропорту. Ранее в telegram-каналах сообщали, что в Домодедово из-за возгорания снегоуборщика на взлетно-посадочной полосе произошел пожар. Разрушений зафиксировано не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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