Прокуратура проверяет инцидент с пожаром в Домодедово

Прокуратура проверит соблюдение противопожарных требований после возгорания в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщили в межрегиональной транспортной прокуратуре Москвы.
«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проверит соблюдение противопожарных требований в авиагавани», — написали в официальном telegram-канале московской межрегиональной транспортной прокуратуры. По их данным, пожар был ликвидирован и не привел к ограничениям в аэропорту.
Ранее в telegram-каналах сообщали, что в Домодедово из-за возгорания снегоуборщика на взлетно-посадочной полосе произошел пожар. Разрушений зафиксировано не было.
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