Москалькова выступила за ограничение ареста матерей

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила за ограничение ареста женщин, имеющих детей, и лиц с тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба федерального омбудсмена. Москалькова настаивает на гуманизации уголовного судопроизводства.
«На особом контроле находятся жалобы на избыточное применение данной меры пресечения, особенно в отношении женщин с детьми при рассмотрении экономических или ненасильственных преступлений», — подчеркнула Татьяна Москалькова, ее слова передает РИА Новости. Омбудсмен подчеркнула, что вопрос о применении содержания под стражей как меры пресечения заслуживает особого рассмотрения.
Кроме того, Москалькова выразила поддержку законопроекту Верховного суда РФ, который также направлен на ограничение применения ареста в отношении упомянутых категорий граждан. Она считает, что предложенные изменения сделают правосудие более справедливым и гуманным.
Ранее Комитет Госдумы по государственному строительству поддержал внесенные изменения, согласно которым ограничивается право на арест беременных женщин, а также родителей, которые являются единственными опекунами несовершеннолетних детей или детей с инвалидностью. Согласно новым правилам, арестовать представителей данных категорий возможно лишь в случае, если они совершили преступления тяжкого или особо тяжкого характера. Изначально законопроект был предложен Верховным судом РФ и внесен в Госдуму в июне 2023 года.
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