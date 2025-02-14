14 февраля 2025

МИД России ведет переговоры об эвакуации жителей Суджи из Сум

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Восьмой общероссийский форум стратегического развития «Города России: локомотивы роста». Екатеринбург, совещание, обсуждение, чиновник, микрофон, переговоры, бизнесмен, заседание, ручка в руке
В РФ разрабатывают схему возвращения жителей Суджи из Сум Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские власти работают над эвакуацией жителей Суджи Курской области, которые были вывезены на территорию украинских Сум после обстрела интерната 1 февраля 2025 года. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«С ними есть непрямая и косвенная связь, которая идет по линии российского омбудсмена, российского Красного Креста, Международного Красного креста. Сделан запрос на их эвакуацию», — процитировало слова Мирошника РИА Новости. Он также уточнил, что работа по эвакуации ведется активно, однако конкретные даты и сроки озвучивать не уполномочен.

Как сообщало URA.RU ранее, Мирошник озвучил несколько вариантов того, зачем ВСУ ударили ракетами по интернату в Судже Курской области. По его мнению, таким образом Киев заметал следы своих преступлений в приграничном городе, а также пытался отвлечь внимание мировой общественности от своих зверств в Русском Поречном.

Киев нанес удар по интернату в Судже 1 февраля. Данный факт подтвердили в Минобороны РФ. В Кремле назвали ракетный атаку «чудовищной провокацией».

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Российские власти работают над эвакуацией жителей Суджи Курской области, которые были вывезены на территорию украинских Сум после обстрела интерната 1 февраля 2025 года. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. «С ними есть непрямая и косвенная связь, которая идет по линии российского омбудсмена, российского Красного Креста, Международного Красного креста. Сделан запрос на их эвакуацию», — процитировало слова Мирошника РИА Новости. Он также уточнил, что работа по эвакуации ведется активно, однако конкретные даты и сроки озвучивать не уполномочен. Как сообщало URA.RU ранее, Мирошник озвучил несколько вариантов того, зачем ВСУ ударили ракетами по интернату в Судже Курской области. По его мнению, таким образом Киев заметал следы своих преступлений в приграничном городе, а также пытался отвлечь внимание мировой общественности от своих зверств в Русском Поречном. Киев нанес удар по интернату в Судже 1 февраля. Данный факт подтвердили в Минобороны РФ. В Кремле назвали ракетный атаку «чудовищной провокацией».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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