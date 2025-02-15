Главу Северо-Восточного отделения Росавиации будут судить за взятку

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Главе Северо-Восточного отделения Росавиации утвердили обвинение
Главе Северо-Восточного отделения Росавиации утвердили обвинение Фото:

Бывшему руководителю Северо-Восточного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта предъявлены обвинения в мошенничестве, присвоении и получении взятки. Об этом сообщил заместитель Дальневосточного транспортного прокурора, утвердивший обвинительное заключение.

«Он обвиняется по чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах), ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение в крупном размере), п. „в “ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)», — говорится в telegram-канале прокуратуры. По версии следствия, осенью 2023 года обвиняемый получил взятку от руководителя авиационного предприятия. Взятка была оказана в виде услуги имущественного характера — прогулочного полета на вертолете стоимостью 315 тыс. рублей, «за общее покровительство и попустительство по службе при проведении проверок и выдаче необходимых документов, в том числе сертификата эксплуатанта».

По данным следствия, в период с 2018 по 2024 годы обвиняемый воспользовался своим служебным положением для присвоения более 960 тысяч рублей, искусственно завышая в документах стоимость аренды жилья в ходе командировок в поселке Угольные Копи и городе Билибино, что находится в Чукотском автономном округе. Помимо этого, злоупотребляя доверием своих подчиненных, этот же человек украл около 2 миллионов рублей, которые были выделены на покрытие командировочных расходов и выплату премий сотрудникам.

Уголовное дело было передано для рассмотрения по существу в Магаданский городской суд региона. Дальневосточный транспортный прокурор направил в суд иск с требованием возместить ущерб, причиненный бюджету Российской Федерации, со стороны обвиняемого.

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Бывшему руководителю Северо-Восточного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта предъявлены обвинения в мошенничестве, присвоении и получении взятки. Об этом сообщил заместитель Дальневосточного транспортного прокурора, утвердивший обвинительное заключение. «Он обвиняется по чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах), ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение в крупном размере), п. „в “ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)», — говорится в telegram-канале прокуратуры. По версии следствия, осенью 2023 года обвиняемый получил взятку от руководителя авиационного предприятия. Взятка была оказана в виде услуги имущественного характера — прогулочного полета на вертолете стоимостью 315 тыс. рублей, «за общее покровительство и попустительство по службе при проведении проверок и выдаче необходимых документов, в том числе сертификата эксплуатанта». По данным следствия, в период с 2018 по 2024 годы обвиняемый воспользовался своим служебным положением для присвоения более 960 тысяч рублей, искусственно завышая в документах стоимость аренды жилья в ходе командировок в поселке Угольные Копи и городе Билибино, что находится в Чукотском автономном округе. Помимо этого, злоупотребляя доверием своих подчиненных, этот же человек украл около 2 миллионов рублей, которые были выделены на покрытие командировочных расходов и выплату премий сотрудникам. Уголовное дело было передано для рассмотрения по существу в Магаданский городской суд региона. Дальневосточный транспортный прокурор направил в суд иск с требованием возместить ущерб, причиненный бюджету Российской Федерации, со стороны обвиняемого.
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