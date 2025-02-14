Прощание с российскими фигуристами, погибшими в авиакатастрофе, состоится 15 февраля

Прощание с чемпионами мира 1994 года по фигурному катанию Евгенией Шишковой и Вадимом Наумовым состоится 15 февраля в Бостоне. Об этом сообщила мать спортсмена Ия Наумова.
«Сегодня состоится прощание. Будут друзья и близкие, а мы не сможем прилететь. Тела доставят в субботу, по московскому времени это будет около 22:30. Я держусь, но не могу уехать, так как муж сильно болеет, за ним некому присмотреть. Да и я тоже болею», — передает ТАСС со ссылкой на Наумову. Она также сообщила, что рядом с Максимом Наумовым, сыном погибшей пары, сейчас находится много близких ему людей.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что Шишкова и Наумов погибли в ночь на 30 января после крушения пассажирского самолета с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту гражданского лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа. Об этом писала «Национальная служба новостей». Шишкова и Наумов работали в США тренерами. Решение о похоронах принял их сын. Максим Наумов сейчас живет в Бостоне и входит в национальную сборную США по фигурному катанию.
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