В Волгограде при атаке дронов ранен один человек

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Помощь пострадавшему оказали на месте
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Один человек получил ранения при атаке беспилотников на Волгоград. Об этом сообщила администрация Волгоградской области в официальном telegram-канале.

«Легкие травмы получил один человек. Врачи оказывают ему необходимую помощь», — сообщили в администрации области. Падение обломков дронов ВСУ произошло на юге Волгограда. Также повреждены кровля жилого дома и припаркованный автомобиль. Всего на территории Волгоградской области ночью 15 февраля уничтожено 17 украинских БПЛА.

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Один человек получил ранения при атаке беспилотников на Волгоград. Об этом сообщила администрация Волгоградской области в официальном telegram-канале. «Легкие травмы получил один человек. Врачи оказывают ему необходимую помощь», — сообщили в администрации области. Падение обломков дронов ВСУ произошло на юге Волгограда. Также повреждены кровля жилого дома и припаркованный автомобиль. Всего на территории Волгоградской области ночью 15 февраля уничтожено 17 украинских БПЛА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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