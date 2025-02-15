В Волгограде при атаке дронов ранен один человек

Помощь пострадавшему оказали на месте
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Один человек получил ранения при атаке беспилотников на Волгоград. Об этом сообщила администрация Волгоградской области в официальном telegram-канале.
«Легкие травмы получил один человек. Врачи оказывают ему необходимую помощь», — сообщили в администрации области. Падение обломков дронов ВСУ произошло на юге Волгограда. Также повреждены кровля жилого дома и припаркованный автомобиль. Всего на территории Волгоградской области ночью 15 февраля уничтожено 17 украинских БПЛА.
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