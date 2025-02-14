14 февраля 2025

Мишустин разрешил хоронить бойцов СВО на военном кладбище в Мытищах

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво
Список тех, кто может быть погребен в Пантеоне в Мытищах, расширили Фото:

В России расширили перечень категорий граждан, которые могут быть захоронены в Пантеоне защитников Отечества — на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Теперь среди них могут быть участники СВО. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Могут быть погребены участники добровольческих формирований, предусмотренных законом „Об обороне“. Это не только участники военных действий, но и те, кто погиб при защите интересов государства и общества, награжденные четырьмя и более государственными наградами за совершенные подвиги», — цитирует документ ТАСС.

Пантеон защитников Отечества в Мытищах является крупнейшим мемориальным кладбищем Минобороны РФ. Как сообщало URA.RU ранее, именно там в декабре 2024 года прошла церемония прощания с начальником Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), генералом-лейтенантом Игорем Кирилловым. Западные СМИ тогда отметили след украинской СБУ в его убийстве.

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В России расширили перечень категорий граждан, которые могут быть захоронены в Пантеоне защитников Отечества — на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Теперь среди них могут быть участники СВО. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Могут быть погребены участники добровольческих формирований, предусмотренных законом „Об обороне“. Это не только участники военных действий, но и те, кто погиб при защите интересов государства и общества, награжденные четырьмя и более государственными наградами за совершенные подвиги», — цитирует документ ТАСС. Пантеон защитников Отечества в Мытищах является крупнейшим мемориальным кладбищем Минобороны РФ. Как сообщало URA.RU ранее, именно там в декабре 2024 года прошла церемония прощания с начальником Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), генералом-лейтенантом Игорем Кирилловым. Западные СМИ тогда отметили след украинской СБУ в его убийстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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