Мишустин разрешил хоронить бойцов СВО на военном кладбище в Мытищах

15 февраля 2025 в 04:21 Размер текста - 17 +

Список тех, кто может быть погребен в Пантеоне в Мытищах, расширили Фото: Сергей Русанов © URA.RU В России расширили перечень категорий граждан, которые могут быть захоронены в Пантеоне защитников Отечества — на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Теперь среди них могут быть участники СВО. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Могут быть погребены участники добровольческих формирований, предусмотренных законом „Об обороне“. Это не только участники военных действий, но и те, кто погиб при защите интересов государства и общества, награжденные четырьмя и более государственными наградами за совершенные подвиги», — цитирует документ ТАСС. Пантеон защитников Отечества в Мытищах является крупнейшим мемориальным кладбищем Минобороны РФ. Как сообщало URA.RU ранее, именно там в декабре 2024 года прошла церемония прощания с начальником Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), генералом-лейтенантом Игорем Кирилловым. Западные СМИ тогда отметили след украинской СБУ в его убийстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России расширили перечень категорий граждан, которые могут быть захоронены в Пантеоне защитников Отечества — на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Теперь среди них могут быть участники СВО. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Могут быть погребены участники добровольческих формирований, предусмотренных законом „Об обороне“. Это не только участники военных действий, но и те, кто погиб при защите интересов государства и общества, награжденные четырьмя и более государственными наградами за совершенные подвиги», — цитирует документ ТАСС. Пантеон защитников Отечества в Мытищах является крупнейшим мемориальным кладбищем Минобороны РФ. Как сообщало URA.RU ранее, именно там в декабре 2024 года прошла церемония прощания с начальником Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), генералом-лейтенантом Игорем Кирилловым. Западные СМИ тогда отметили след украинской СБУ в его убийстве.