Глава Минобороны ФРГ высказался о возможном исключении ЕС из переговоров по Украине

Исключение Европейского Союза из переговоров по урегулированию ситуации в Украине может серьезно повлиять на отношения между ЕС и США. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
«В последние дни подтвердилось то, о чем мы давно говорили: Соединенные Штаты стараются быстро привести к перемирию Россию и Украину, а Европе придется жить с последствиями этого договора. Это может быть поворотным моментом для трансатлантических отношений исторического масштаба, после чего наши дороги грозят пойти в разных направлениях», — считает он. Писториус также подчеркнул, что выбор, который сейчас делается, окажет существенное влияние на будущее стран Европы и их поколений.
По словам министра, Европе необходимо участвовать в переговорах, представляя сильные позиции, и активно обсуждать ключевые вопросы, включая территориальные споры. Писториус утверждает, что присутствие Украины и Европы на переговорах крайне важно для достижения справедливого и устойчивого решения конфликта.
12 февраля состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы главы государств обсудили прекращение военных действий на территории Украины, аспекты двусторонних отношений между Россией и США и ряд других актуальных вопросов, напоминает телеканал 360. Также было достигнуто соглашение о необходимости продолжения диалога и подготовке к проведению личной встречи.
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