14 февраля 2025

Глава Минобороны ФРГ высказался о возможном исключении ЕС из переговоров по Украине

Писториус заявил, что дороги США и Европы грозят разойтись
© Служба новостей «URA.RU»
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Писториус прокомментировал возможное исключение ЕС из переговоров по Украине
Писториус прокомментировал возможное исключение ЕС из переговоров по Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Исключение Европейского Союза из переговоров по урегулированию ситуации в Украине может серьезно повлиять на отношения между ЕС и США. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«В последние дни подтвердилось то, о чем мы давно говорили: Соединенные Штаты стараются быстро привести к перемирию Россию и Украину, а Европе придется жить с последствиями этого договора. Это может быть поворотным моментом для трансатлантических отношений исторического масштаба, после чего наши дороги грозят пойти в разных направлениях», — считает он. Писториус также подчеркнул, что выбор, который сейчас делается, окажет существенное влияние на будущее стран Европы и их поколений.

По словам министра, Европе необходимо участвовать в переговорах, представляя сильные позиции, и активно обсуждать ключевые вопросы, включая территориальные споры. Писториус утверждает, что присутствие Украины и Европы на переговорах крайне важно для достижения справедливого и устойчивого решения конфликта.

12 февраля состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы главы государств обсудили прекращение военных действий на территории Украины, аспекты двусторонних отношений между Россией и США и ряд других актуальных вопросов, напоминает телеканал 360. Также было достигнуто соглашение о необходимости продолжения диалога и подготовке к проведению личной встречи.

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Исключение Европейского Союза из переговоров по урегулированию ситуации в Украине может серьезно повлиять на отношения между ЕС и США. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. «В последние дни подтвердилось то, о чем мы давно говорили: Соединенные Штаты стараются быстро привести к перемирию Россию и Украину, а Европе придется жить с последствиями этого договора. Это может быть поворотным моментом для трансатлантических отношений исторического масштаба, после чего наши дороги грозят пойти в разных направлениях», — считает он. Писториус также подчеркнул, что выбор, который сейчас делается, окажет существенное влияние на будущее стран Европы и их поколений. По словам министра, Европе необходимо участвовать в переговорах, представляя сильные позиции, и активно обсуждать ключевые вопросы, включая территориальные споры. Писториус утверждает, что присутствие Украины и Европы на переговорах крайне важно для достижения справедливого и устойчивого решения конфликта. 12 февраля состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы главы государств обсудили прекращение военных действий на территории Украины, аспекты двусторонних отношений между Россией и США и ряд других актуальных вопросов, напоминает телеканал 360. Также было достигнуто соглашение о необходимости продолжения диалога и подготовке к проведению личной встречи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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