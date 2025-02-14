Путин за два месяца до начала пожаров и паводков мобилизует чиновников

Мобилизацию федеральных и региональных чиновников на предотвращение чрезвычайных ситуаций фактически начал президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза России. Как объяснил URA.RU гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский, вынесение этой темы на обсуждение связано с малоснежной и достаточно теплой зимой, прогнозируемой ранней весной, соответственно, нужно быть готовыми к пожароопасному периоду и приходу большой воды.
«Мы приближаемся к весне неизбежно. Весной, а затем и летом у нас, как известно, проблемы, связанные с чрезвычайными ситуациями.
Это и паводки, и пожары – все, к сожалению, неизбежно. Но для того, чтобы минимизировать ущерб и для граждан, и для экономики, нужно заранее об этом подумать и подготовиться к этим событиям», — начал совещание Путин.
Основной доклад был у главы МЧС Александра Куренкова. Однако и само выступление министра, и обсуждение темы прошло в закрытом формате.
Чрезвычайные ситуации природного характера возникают ежегодно в разных регионах страны. Так, в 2023 году в Курганской области были крупные лесные пожары, которые дошли вплоть до административного центра региона, в результате сгорел один из микрорайонов города с малоэтажной застройкой. В 2024 году в Курган же пришла большая вода, и в течение двух-трех неделе в регионе экстренно укреплялись дамбы, строились временные защитные гидросооружения. В тот же период паводок пришел в Оренбургскую область, где в результате разлива воды прорвало одну из дамб.
Поэтому Путину важно заранее мобилизовать чиновников не столько регионального, сколько федерального уровня, пояснил политолог Дмитрий Еловский. По его словам, разбор ситуации именно на заседании Совбеза позволит наладить межведомственное взаимодействие и проверить готовность губернаторов к предотвращению и ликвидации возможных ЧС. «Есть стандартные мероприятия и процедуры по подготовке к пожароопасному сезону. И местные чиновники по этим стандартным процедурам идут. Но нужно понять, что следует сделать сверх стандартных процедур, на что обратить особое внимание. Вот это — задача верхнего уровня.
Совбез определит направления работы, меры, которые нужно предпринять для подготовки к сезону на федеральном уровне и на уровне главных распорядителей бюджетных средств. Может быть, выделить больше денег по каким-то статьям, усилить регионы техникой, помочь с взаимодействием с войсками, которые часто привлекаются для ликвидации ЧС. Здесь вопрос не в местных чиновниках, а в том, готова ли вся система к потенциальным рискам», — объяснил Еловский.
По словам политолога, сегодняшнее заседание Совбеза показывает, что тема с ЧС находится в фокусе внимания президента. Тем более что в этом году зима выдалась малоснежной и теплой, в случае ранней весны, «гореть» регионы начнут уже в начале апреля. «Вероятно, есть прогнозы синоптиков, которые дают основания начать серьезную подготовку заранее. Как минимум, это касается лесных пожаров, которые могут достигать уровня чрезвычайной ситуации не только местного или регионального характера, но и межрегионального. Поэтому своевременное внимание к этим проблемам всегда более чем оправдано», — объяснил Еловский.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.