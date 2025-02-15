С россиянина Винника в США официально сняли обвинения

Дело россиянина Александра Винника в США закрыто, с него сняли все обвинения. Об этом сообщил его адвокат Аркадий Бух.
«Наш клиент чист в Америке, обвинения сняты, это уникальнейшая, редчайшая ситуация», — сообщил Аркадий Бух в беседе с ТАСС. По его словам, в суд Северного округа штата Калифорния был направлен запрос, судья удовлетворил его и рассекретил дело. После этого прокуратура в ходе слушаний сняла обвинения. Адвокат подчеркнул, что это — великая победа.
Адвокат также добавил, что после снятия обвинений Александр Винник получает «чистый лист» в уголовной системе США и теперь имеет возможность свободно перемещаться, в том числе в Европу. Законодательство США предусматривает, что человек, с которого было снято обвинение, имеет право говорить, будто он никогда не был арестован, и пограничники не смогут остановить Винника на основании его судимости.
Винник был задержан в 2017 году в Греции по запросу Штатов, по договоренности с РФ был возвращен. Однако в 2022 году США добились экстрадиции россиянина, обвинив его в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через интернет-биржу ВТС-е, прекратившую свое существование.
Ранее в России из-под заключения был освобожден американец Марк Фогель, осужденный за контрабанду наркотиков. Он вылетел в США, а 14 февраля на российскую территорию вернулся Винник. Его встретила мать, отметив, что за время пребывания в тюрьме ее сын никак не изменился, пишет RT.
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