В Красноярске разработали плащ-невидимку для бойцов СВО

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Для бойцов СВО создан костюм, позволяющий скрыться от тепловизора
Для бойцов СВО создан костюм, позволяющий скрыться от тепловизора Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Красноярске разработан и запатентован новый маскировочный костюм для бойцов, участвующих в СВО. Об этом сообщил руководитель проекта Николай Наумов. Данный костюм в виде из плаща-палатки и брюк эффективно скрывает военнослужащих от глаз и тепловизоров противника.

«Мы разработали и запатентовали маскировочный костюм для бойцов, находящихся на специальной военной операции», — сообщил Николай Наумов в беседе с ТАСС. Он добавил со ссылкой на бойцов ВС РФ с передовой, что костюм предотвращает обнаружение тепловизором на дистанции в 100 метров и более.

По словам руководителя проекта, этот маскировочный костюм обладает рядом преимуществ по сравнению с уже существующими аналогами. Он не только эффективно скрывает тепловой контур военнослужащего, но и позволяет активно двигаться без риска быть обнаруженным. Специальная ткань и конструкция позволяют бойцу слиться с окружающей средой в любое время года. Наумов подчеркнул, что костюм был успешно протестирован в полевых условиях, и его высокая эффективность подтвердилась в деле.

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В Красноярске разработан и запатентован новый маскировочный костюм для бойцов, участвующих в СВО. Об этом сообщил руководитель проекта Николай Наумов. Данный костюм в виде из плаща-палатки и брюк эффективно скрывает военнослужащих от глаз и тепловизоров противника. «Мы разработали и запатентовали маскировочный костюм для бойцов, находящихся на специальной военной операции», — сообщил Николай Наумов в беседе с ТАСС. Он добавил со ссылкой на бойцов ВС РФ с передовой, что костюм предотвращает обнаружение тепловизором на дистанции в 100 метров и более. По словам руководителя проекта, этот маскировочный костюм обладает рядом преимуществ по сравнению с уже существующими аналогами. Он не только эффективно скрывает тепловой контур военнослужащего, но и позволяет активно двигаться без риска быть обнаруженным. Специальная ткань и конструкция позволяют бойцу слиться с окружающей средой в любое время года. Наумов подчеркнул, что костюм был успешно протестирован в полевых условиях, и его высокая эффективность подтвердилась в деле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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