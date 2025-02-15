В Красноярске разработали плащ-невидимку для бойцов СВО

В Красноярске разработан и запатентован новый маскировочный костюм для бойцов, участвующих в СВО. Об этом сообщил руководитель проекта Николай Наумов. Данный костюм в виде из плаща-палатки и брюк эффективно скрывает военнослужащих от глаз и тепловизоров противника.
«Мы разработали и запатентовали маскировочный костюм для бойцов, находящихся на специальной военной операции», — сообщил Николай Наумов в беседе с ТАСС. Он добавил со ссылкой на бойцов ВС РФ с передовой, что костюм предотвращает обнаружение тепловизором на дистанции в 100 метров и более.
По словам руководителя проекта, этот маскировочный костюм обладает рядом преимуществ по сравнению с уже существующими аналогами. Он не только эффективно скрывает тепловой контур военнослужащего, но и позволяет активно двигаться без риска быть обнаруженным. Специальная ткань и конструкция позволяют бойцу слиться с окружающей средой в любое время года. Наумов подчеркнул, что костюм был успешно протестирован в полевых условиях, и его высокая эффективность подтвердилась в деле.
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