14 февраля 2025

Захарова высмеяла странное поведение Зеленского на конференции в Мюнхене

© Служба новостей «URA.RU»
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Захарова обратила внимание на мимику Зеленского
Захарова обратила внимание на мимику Зеленского Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией выразила интерес к тому, подвергнется ли критике поведение президента Украины Владимира Зеленского во время его выступления перед журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, обращая внимание на его необычную мимику. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«Неужели опять будут отрицать то, что видят все невооруженным глазом?», — написала Захарова. Она обратила внимание на видеозапись с участием Зеленского, сделанную во время мероприятия. На кадрах видно, как, слушая вопрос от журналиста, украинский лидер нервно перемещает взгляд между различными точками, неустойчиво меняет положение рук и головы, а также изменяет мимику, периодически открывая и закрывая рот.

На Мюнхенской конференции по безопасности некоторые делегаты были ошеломлены поведением Зеленского. По наблюдениям участников, во время интервью он проявил явные признаки нервного напряжения: Зеленский неоднократно тряс головой, делал непроизвольные движения лицом и часто пил воду.

Психолог Алексей Лысенко проанализировал эти невербальные сигналы. По мнению специалиста, такое поведение может свидетельствовать о сильной внутренней напряженности и стрессе, которые испытывает украинский лидер, передает MK.RU. Эти признаки, как отмечает Лысенко, могут быть вызваны как текущей политической обстановкой, так и личным давлением, испытываемым Зеленским в условиях продолжающегося кризиса.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией выразила интерес к тому, подвергнется ли критике поведение президента Украины Владимира Зеленского во время его выступления перед журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, обращая внимание на его необычную мимику. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Неужели опять будут отрицать то, что видят все невооруженным глазом?», — написала Захарова. Она обратила внимание на видеозапись с участием Зеленского, сделанную во время мероприятия. На кадрах видно, как, слушая вопрос от журналиста, украинский лидер нервно перемещает взгляд между различными точками, неустойчиво меняет положение рук и головы, а также изменяет мимику, периодически открывая и закрывая рот. На Мюнхенской конференции по безопасности некоторые делегаты были ошеломлены поведением Зеленского. По наблюдениям участников, во время интервью он проявил явные признаки нервного напряжения: Зеленский неоднократно тряс головой, делал непроизвольные движения лицом и часто пил воду. Психолог Алексей Лысенко проанализировал эти невербальные сигналы. По мнению специалиста, такое поведение может свидетельствовать о сильной внутренней напряженности и стрессе, которые испытывает украинский лидер, передает MK.RU. Эти признаки, как отмечает Лысенко, могут быть вызваны как текущей политической обстановкой, так и личным давлением, испытываемым Зеленским в условиях продолжающегося кризиса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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