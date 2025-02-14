Власти Украины обладают ресурсами, чтобы воевать до середины лета. В настоящее время завершить конфликт невозможно, так как помощь Европы еще не исчерпана. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Закончить войну на Украине в нынешних условиях абсолютно невозможно», — передает немецкий журнал Spiegel слова Кулебы. Бывший министр уточнил, что у президента Украины Владимира Зеленского хватает ресурсов, чтобы воевать до середины лета.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предложил лидеру России Владимиру Путину объявить перемирие на Украине. Однако по словам американского лидера, президент РФ настаивает на необходимости установления долгосрочного мира, передает RT.
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