Полина Гагарина со скандалом покинула шоу «Голос»

На шоу «Голос» произошел конфликт между известными наставниками Полиной Гагариной и Хиблой Герзмавой из-за участницы Эмилии Курье, которая в итоге в наставники выбрала продюсера Антона Беляева. В результате Гагарина, не скрывая эмоций, покинула студию после выбора участницы.
Сам момент конфликта описывает Хибла Герзмава, когда она выразила свое разочарование в ситуации: «В вас столько вкусностей, так приятно посмотреть. Почему, когда я хочу взять к себе в команду талантливую девочку, такое происходит», — заявила оперная дива, передает StarHit. Полина Гагарина выразила желание видеть молодую певицу в своей команде и активно приглашала ее присоединиться к себе. Однако Эмилия приняла решение выбрать Антона Беляева в качестве своего наставника.
После того как Эмилия ушла за кулисы, Полина резко встала из своего кресла и заявила: «Я пошла, ушла, я не могу». Это решение вызвало удивление среди других наставников. В последних кадрах эпизода можно было заметить, что одно из кресел в студии осталось незанятым.
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