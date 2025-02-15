Полина Гагарина со скандалом покинула шоу «Голос»

Гагарина поссорилась с Герзмава из-за талантливой участницы «Голоса»
© Служба новостей «URA.RU»
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Полина Гагарина ушла во время записи шоу «Голос» из-за конфликта
Полина Гагарина ушла во время записи шоу «Голос» из-за конфликта Фото:

На шоу «Голос» произошел конфликт между известными наставниками Полиной Гагариной и Хиблой Герзмавой из-за участницы Эмилии Курье, которая в итоге в наставники выбрала продюсера Антона Беляева. В результате Гагарина, не скрывая эмоций, покинула студию после выбора участницы.

Сам момент конфликта описывает Хибла Герзмава, когда она выразила свое разочарование в ситуации: «В вас столько вкусностей, так приятно посмотреть. Почему, когда я хочу взять к себе в команду талантливую девочку, такое происходит», — заявила оперная дива, передает StarHit. Полина Гагарина выразила желание видеть молодую певицу в своей команде и активно приглашала ее присоединиться к себе. Однако Эмилия приняла решение выбрать Антона Беляева в качестве своего наставника.

После того как Эмилия ушла за кулисы, Полина резко встала из своего кресла и заявила: «Я пошла, ушла, я не могу». Это решение вызвало удивление среди других наставников. В последних кадрах эпизода можно было заметить, что одно из кресел в студии осталось незанятым.

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На шоу «Голос» произошел конфликт между известными наставниками Полиной Гагариной и Хиблой Герзмавой из-за участницы Эмилии Курье, которая в итоге в наставники выбрала продюсера Антона Беляева. В результате Гагарина, не скрывая эмоций, покинула студию после выбора участницы. Сам момент конфликта описывает Хибла Герзмава, когда она выразила свое разочарование в ситуации: «В вас столько вкусностей, так приятно посмотреть. Почему, когда я хочу взять к себе в команду талантливую девочку, такое происходит», — заявила оперная дива, передает StarHit. Полина Гагарина выразила желание видеть молодую певицу в своей команде и активно приглашала ее присоединиться к себе. Однако Эмилия приняла решение выбрать Антона Беляева в качестве своего наставника. После того как Эмилия ушла за кулисы, Полина резко встала из своего кресла и заявила: «Я пошла, ушла, я не могу». Это решение вызвало удивление среди других наставников. В последних кадрах эпизода можно было заметить, что одно из кресел в студии осталось незанятым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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