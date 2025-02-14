За долгий брак в России хотят выдавать круглые суммы: сколько и когда можно будет получить

В Госдуму готовятся внести законопроект о выплатах россиянам, прожившим в браке 30 лет и более. Инициаторами стали депутаты фракции ЛДПР и подчеркнули, что государство играет немаловажную роль в развитии традиционной семьи. Предполагается, что выплаты могут начинаться от 30 тысяч рублей и заканчиваться на отметке в 70 тысяч рублей. Подробнее об инициативе — в материале URA.RU.
Законопроект обещали внести в Госдуму
Документ, подготовленный депутатами, собираются внести 14 февраля. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, крепкие семейные союзы, часто сопровождающиеся большим количеством детей и внуков, нужно поддерживать на государственном уровне. Об этом депутат от фракции ЛДПР рассказал в своем telegram-канале.
Сколько хотят платить россиянам, долго прожившим в браке
В ЛДПР предлагают закрепить на законодательном уровне размер единовременных поощрений. Суммы будут регулярно индексировать, а в регионах Крайнего севера и приравненным к ним территориям также давать надбавки. В частности, предлагается дать возможность регионам самим регулировать выплаты. Изначально законопроект предлагает закрепить следующие выплаты:
- 30 000 рублей — 30-летие совместной жизни;
- 40 000 рублей — 40-летие совместной жизни;
- 50 000 рублей — 50-летие совместной жизни;
- 60 000 рублей — 60-летие совместной жизни;
- 70 000 рублей — 70-летие совместной жизни.
Когда можно будет получить деньги
Для того чтобы в России начали выплачивать деньги за долгое проживание в браке законопроект должна одобрить Госдума. В случае, если депутаты поддержат инициативу, как сообщается в тексте пояснительной записки, выплаты могут появиться с 1 января 2026 года.
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