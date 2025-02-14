За долгий брак в России хотят выдавать круглые суммы: сколько и когда можно будет получить

В Госдуме захотели выдавать деньги россиянам за долгие браки
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Законопроект о выплатах за долгобрачие внесут в Госдуму 14 февраля
Законопроект о выплатах за долгобрачие внесут в Госдуму 14 февраля Фото:

В Госдуму готовятся внести законопроект о выплатах россиянам, прожившим в браке 30 лет и более. Инициаторами стали депутаты фракции ЛДПР и подчеркнули, что государство играет немаловажную роль в развитии традиционной семьи. Предполагается, что выплаты могут начинаться от 30 тысяч рублей и заканчиваться на отметке в 70 тысяч рублей. Подробнее об инициативе — в материале URA.RU.

Законопроект обещали внести в Госдуму

Документ, подготовленный депутатами, собираются внести 14 февраля. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, крепкие семейные союзы, часто сопровождающиеся большим количеством детей и внуков, нужно поддерживать на государственном уровне. Об этом депутат от фракции ЛДПР рассказал в своем telegram-канале.

Депутаты предложили повышать выплаты за каждое десятилетие, прожитое в браке
Депутаты предложили повышать выплаты за каждое десятилетие, прожитое в браке
Фото:

Сколько хотят платить россиянам, долго прожившим в браке

В ЛДПР предлагают закрепить на законодательном уровне размер единовременных поощрений. Суммы будут регулярно индексировать, а в регионах Крайнего севера и приравненным к ним территориям также давать надбавки. В частности, предлагается дать возможность регионам самим регулировать выплаты. Изначально законопроект предлагает закрепить следующие выплаты:

  • 30 000 рублей — 30-летие совместной жизни;
  • 40 000 рублей — 40-летие совместной жизни;
  • 50 000 рублей — 50-летие совместной жизни;
  • 60 000 рублей — 60-летие совместной жизни;
  • 70 000 рублей — 70-летие совместной жизни.
Если супруги разведутся, то они не могут рассчитывать на выплаты
Если супруги разведутся, то они не могут рассчитывать на выплаты
Фото:

Когда можно будет получить деньги

Для того чтобы в России начали выплачивать деньги за долгое проживание в браке законопроект должна одобрить Госдума. В случае, если депутаты поддержат инициативу, как сообщается в тексте пояснительной записки, выплаты могут появиться с 1 января 2026 года.

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В Госдуму готовятся внести законопроект о выплатах россиянам, прожившим в браке 30 лет и более. Инициаторами стали депутаты фракции ЛДПР и подчеркнули, что государство играет немаловажную роль в развитии традиционной семьи. Предполагается, что выплаты могут начинаться от 30 тысяч рублей и заканчиваться на отметке в 70 тысяч рублей. Подробнее об инициативе — в материале URA.RU. Законопроект обещали внести в Госдуму Документ, подготовленный депутатами, собираются внести 14 февраля. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, крепкие семейные союзы, часто сопровождающиеся большим количеством детей и внуков, нужно поддерживать на государственном уровне. Об этом депутат от фракции ЛДПР рассказал в своем telegram-канале. Сколько хотят платить россиянам, долго прожившим в браке В ЛДПР предлагают закрепить на законодательном уровне размер единовременных поощрений. Суммы будут регулярно индексировать, а в регионах Крайнего севера и приравненным к ним территориям также давать надбавки. В частности, предлагается дать возможность регионам самим регулировать выплаты. Изначально законопроект предлагает закрепить следующие выплаты: Когда можно будет получить деньги Для того чтобы в России начали выплачивать деньги за долгое проживание в браке законопроект должна одобрить Госдума. В случае, если депутаты поддержат инициативу, как сообщается в тексте пояснительной записки, выплаты могут появиться с 1 января 2026 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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