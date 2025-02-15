Президент США Дональд Трамп принял решение об увольнении бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер из попечительского совета вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Об этом сообщила пресс-служба главы Штатов, уточнив, что в рамках недавних изменений были уволены многие члены совета.
«[Трамп] уволил многих членов совета директоров центра Кеннеди, включая бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер», — говорится в сообщении пресс-службы президента США. Это действие является частью культурной реформы, которую Трамп начал после своего назначения на должность председателя попечительского совета центра.
Ранее президент США Дональд Трамп инициировал культурные изменения, начав с замены руководства ведущей театрально-концертной площадки Вашингтона. Трамп был выбран председателем попечительского совета центра. Президент выразил свое недовольство по поводу «анти-американской пропаганды», которую, по его мнению, проводила площадка, а также критиковал часто проводимые там мероприятия, связанные с ЛГБТ-сообществом (движение признано в РФ экстремистским и запрещено). В результате, Трамп заменил директора центра и бывшего председателя совета, место которого он и занял.
Было назначено новое лицо на должность пресс-секретаря Белого дома. Прежде этот пост занимала Карин Жан-Пьер, которая была первой темнокожей женщиной и открытым представителем ЛГБТ-сообщества в этой роли. Однако Трамп принял решение о замене и назначил на ее место 27-летнюю Каролин Левитт.
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