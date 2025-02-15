В Москве открылся избирательный участок по выборам президента Абхазии

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Студентка Екатерина Молоканова на избирательном участке № 1417 (Выборы 2024). Екатеринбург, избирательная урна, голосование, бюллетень
В Москве открыли участок по выборам президента Абазии Фото:

Граждане Абхазии смогут проголосовать на выборах президента своей страны, находясь в Москве. Специальный экстерриториальный избирательный участок в столице России готов к приему избирателей. Об этом сообщил посол республики в РФ Алхас Квициниа.

«Один из участков, которые Центральная избирательная комиссия Абхазии утвердила, это участок, который мы сегодня презентуем, в городе Москве. Он размещен в здании библиотеки №164 на улице Шаболовка», — процитировала Квициниа «Независимая газета». Работа участка начнется 15 февраля в 8:00 и продлится до 20:00.

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Турция не дала открыть участок для выборов президента Абхазии

Второй избирательный участок на территории России откроется на юге страны. Он будет работать в городе Черкесске. По данным канала Архыз24, этот пункт на Гутякулова, 2Б также готов к началу выборов президента Абхазии.

Как сообщало URA.RU ранее, избирательный участок в Турции, на котором должны были голосовать граждане Абхазии, закрыли из-за противодействия турецких властей. Об этом заявил председатель республиканского ЦИК Дмитрий Маршан.

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Граждане Абхазии смогут проголосовать на выборах президента своей страны, находясь в Москве. Специальный экстерриториальный избирательный участок в столице России готов к приему избирателей. Об этом сообщил посол республики в РФ Алхас Квициниа. «Один из участков, которые Центральная избирательная комиссия Абхазии утвердила, это участок, который мы сегодня презентуем, в городе Москве. Он размещен в здании библиотеки №164 на улице Шаболовка», — процитировала Квициниа «Независимая газета». Работа участка начнется 15 февраля в 8:00 и продлится до 20:00. Второй избирательный участок на территории России откроется на юге страны. Он будет работать в городе Черкесске. По данным канала Архыз24, этот пункт на Гутякулова, 2Б также готов к началу выборов президента Абхазии. Как сообщало URA.RU ранее, избирательный участок в Турции, на котором должны были голосовать граждане Абхазии, закрыли из-за противодействия турецких властей. Об этом заявил председатель республиканского ЦИК Дмитрий Маршан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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