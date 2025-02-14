От главы Рязанской области ждут контрольный шаг перед выборами

В рязанском региональном отделении ЕР из-за последних кадровых перестановок вынуждены обновлять первую партийную тройку на предстоящих выборах. Осенью состоятся выборы в Рязанскую областную Думу, они пройдут 14 сентября в единый день голосования. Эксперты рассказали URA.RU, что губернатор планирует переформатировать региональную думу под себя, чтобы ЗСО стало полностью лояльным. Таким образом руководитель региона завершит формирование областной команды.
Сложности первой тройки
В Рязанской области возникла интрига, кто пойдет паровозом от партии власти на сентябрьских выборах в региональное законодательное собрание в 2025 году. Традиционно в регионе эту роль брал на себя действующий руководитель области, который еще и возглавляет местное отделение «Единой России». На данный момент еще нет официальной информации, что во главе списка будет губернатор Павел Малков.
На предстоящих выборах в Рязанскую областную Думу ЕР придется кардинально менять первую тройку партийного списка. Во время прошлой кампании 2020-го года ее возглавлял губернатор области Николай Любимов, который с 12 декабря 2024 года находится в СИЗО по делу о получении взятки. До своего ареста он представлял область в Совфеде от исполнительной власти, сложил полномочия за день до ареста. Нового представителя губернатор Малков не назначил до сих пор. Вторым шел многолетний сенатор от ЗСО области Игорь Морозов, а замыкал тройку врач Дмитрий Хубезов, который, после нескольких смен места работы, в итоге стал главой минздрава в Республике Алтай.
«Скорее всего, именно Павел Малков пойдет возглавлять первую тройку, как это делали и до него. Сегодня у губернатора, по нашим подсчетам достаточно высокий рейтинг, и он продолжает расти. Главное его преимущество заключается в том, что он имеет тесные связи в федеральном центре, а значит может привлекать инвестиции в регион. Его недавно назначили возглавлять комиссию по экономике в Госсовете.
Хотя, разумеется, электоральные предпочтения могут поменяться в связи с арестом бывшего губернатора Любимова, которого в СовФед делегировал именно Малков. Но у населения все-таки больше претензий к социально-экономической обстановке в регионе. Цены растут, а в целом уровень жизни в области не повышается», — сообщил URA.RU рязанский политолог Юрий Мостяев.
Вынужденные перестановки
За минувшую пятилетку региональный парламент успел перетерпеть ряд изменений. В апреле 2023 года сдал свой мандат в областной Думе генеральный директор ООО Агромолкомбинат «Рязанский» единоросс Станислав Подоль. Он обвинялся в поставке некачественной продукции в школьные учреждения, где в 2018 году были зафиксированы детские отравления. Уголовное дело рассматривалось в Мосгорсуде. Суд назначил Подолю 300 часов обязательных работ, однако потом он был освобожден от этого наказания из-за истечения срока давности. Его место на довыборах того же года занял бывший руководитель ФНС по Рязанской области, член партии «Единая Россия» Вячеслав Морозов.
В ноябре 2022 года ушел с должности сенатора от законодательного собрания Игорь Морозов (не является родственником депутата Вячеслава Морозова — прим. редакции), объяснив это желанием сосредоточиться на второй работе руководителя Координационного комитета по сотрудничеству со странами Африки. Игорь Морозов является политиком с большим опытом, в разное время был депутатом ЗСО и депутатом Госдумы от Рязанской области, выдвигался от разных партий и как независимый кандидат, но будучи независимым получал поддержку от «Единой России», сейчас беспартийный, имеет воинское звание полковник СВР. Два года в верхней плате парламента РФ не было представителя от Рязанской облдумы. На его место в апреле 2024 года делегировали единоросса полковника Игоря Мурога, который ранее представлял 12-ый избирательный округ. Игорь Мурог до этого совмещал депутатскую деятельность с должностью ректора РГУ имени Есенина. В округе назначены довыборы.
Изначально на довыборах в 12 округе ЕР должен был представлять известный по ТВ-репортажам участник СВО, Герой России Владислав Головин с позывным «Струна», но вскоре он получил должность начальника центрального штаба движения «Юнармия». Из-за чего произошла резкая замена кандидата от партии власти на другого участника спецоперации — полковника и преподавателя в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище Романа Иголкина. Иголкин в итоге победил на сентябрьских довыборах 2024 года, набрав 76% голосов избирателей.
Исходя их анализа открытых данных, в Рязанской областной Думе есть представители разных отраслей экономики, которые лоббируют интересы различных групп. Из 40 депутатов девять представляют производительный и строительный сектора, четверо относятся к аграрному сектору. Остальные 27 депутатов прежде занимали руководящие должности, связанные с политической или преподавательской деятельностью.
Прогноз на кампанию
«Последние годы Рязанскую область сотрясают коррупционные скандалы, связанные с руководством региона и депутатами законодательного собрания. Это может отразиться на конечных итогах сентябрьских выборов и повлиять на рейтинг „Единой России“. Вероятно, эти репутационные потери они попробуют нивелировать за счет административного ресурса. Но задача нашей партии КПРФ сейчас в том, чтобы сконцентрироваться на своей работе и меньше обращать внимания на других», — комментирует депутат Госдумы от Рязанской области Владимир Исаков.
Однако, экспертная политическая оценка говорит о том, что репутационные издержки из-за уголовных скандалов с фигурантами-единороссами не сильно отразились на губернаторе Павле Малкове. Политолог Дмитрий Нечаев считает, что за время его руководства с 2022-го года удалось наладить контакт с местными элитами, установить связи с региональным законодательным собранием. Поэтому будущая Рязанская областная Дума тоже должна быть совершенно послушной для губернатора.
«Ключевая особенность таких регионов, как Рязанская область в том, что местная власть там всегда стремится к монолитности. Когда региональное заксобрание и руководитель региона работают в единой связке. Для губернатора Малкова сейчас очень важно, чтобы в следующем созыве подобралась совершенно лояльная ему Дума. И желательно, чтобы спикер тоже был свой человек. Уверен, в самой Рязани ЕР получит меньше голосов, а в целом по региону у нее будет подавляющее большинство.
Малков уже сделал ряд управленческих перестановок в регионе и в областном центре. Мы помним, что произошла смена мэра Рязани (вместо Елены Сорокиной пришел Виталий Артемов, оба сити-менеджеры — прим. редакции). Сейчас в Рязанской областной Думе председательствует представитель местной элиты Аркадий Фомин. Мой прогноз, что в новой Думе будет уже другой спикер», — добавил политолог.
Партийный просчет
По версии местного источника URA.RU, Рязанская область ранее отличалась межпартийным консенсусом. В ЗСО и в городской Совет депутатов позволялось пройти мелким партиями вроде «Новых людей» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Эту особенность привнес с собой бывший губернатор Любимов из Калужской области. Однако, при Малкове ситуация с прохождением представителей партий в ЗСО изменилась. Удается пройти лишь одному-двум депутатам по списку от КПРФ и ЛДПР.
В своем ответе на запрос URA.RU в пресс-службе партии «Новые люди» заявили, что не следят за рейтингом руководящей партии. Они сосредоточились на своей партийной работе.
«У нас традиционно местную Единую Россию возглавляет губернатор. Раньше возглавлял Любимов, теперь Малков. Любимов сейчас в СИЗО, вице-губернатор Игорь Греков тоже в СИЗО. Таков подбор кадров у партии власти. Отмечу, что местные СМИ, учредителями которых являются региональные власти никак это дело не освещали. Но я считаю, что это обязательно отразится на итогах голосования, ведь избиратели за этими уголовными делами все равно следят. Плюс, сейчас вызывает недовольство у людей укрупнение муниципальных округов с целью снизить бюджетные расходы на местное самоуправление. При этом поправки в федеральный закон еще не приняты, они пришли в Госдуме лишь первое чтение, а губернатор уже занимается урезанием самоуправления на местах, бежит впереди паровоза», — комментирует депутат Рязанской областной Думы от фракции КПРФ Виктор Малюгин.
Ответить на вопросы URA.RU о предстоящей сентябрьской избирательной компании в региональном отделении партии «Единая Россия» на данный момент отказались. «В текущих условиях сложно фиксировать электоральные предпочтения. До самих выборов еще далеко. В марте ситуация будет выглядеть гораздо яснее», — поясняет рязанский политолог Андрей Рязанцев.
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