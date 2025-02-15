Над регионами России сбиты 40 беспилотников ВСУ

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Над РФ уничтожено 40 украинских БПЛА
Над РФ уничтожено 40 украинских БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства ПВО успешно сбили 40 беспилотников ВСУ, которые были замечены над Волгоградской, Калужской, Ростовской и Саратовской областями. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«... уничтожили 40 украинских БПЛА над территориями Волгоградской, Калужской, Ростовской и Саратовской областей», — заявили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале министерства.

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Российские средства ПВО успешно сбили 40 беспилотников ВСУ, которые были замечены над Волгоградской, Калужской, Ростовской и Саратовской областями. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «... уничтожили 40 украинских БПЛА над территориями Волгоградской, Калужской, Ростовской и Саратовской областей», — заявили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале министерства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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