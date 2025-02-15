Над регионами России сбиты 40 беспилотников ВСУ

Над РФ уничтожено 40 украинских БПЛА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские средства ПВО успешно сбили 40 беспилотников ВСУ, которые были замечены над Волгоградской, Калужской, Ростовской и Саратовской областями. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«... уничтожили 40 украинских БПЛА над территориями Волгоградской, Калужской, Ростовской и Саратовской областей», — заявили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале министерства.
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