Украинский лидер Владимир Зеленский приостановил транзит российского газа в Европу по указанию США, которым выгодно продавать свой газ европейским странам. Об этом сообщил глава движения «Другая Украина» и экс-руководитель запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
«США выгодно не пускать в Европу российский газ ни на каких условиях. И тут Зеленский действует не в интересах украинского народа, а по указанию США с целью, чтобы Европа покупала газ у США в два раза дороже российского», — отметил Медведчук в разговоре с ТАСС.
По словам эксперта, нынешняя украинская власть не ищет экономической выгоды для страны. Вместо этого, по мнению Медведчука, в Киеве преобладает коррупционная выгода. Политик также отметил, что украинские чиновники больше заинтересованы в получении откатов на фоне продолжающегося конфликта, чем в экспорте газа.
Срок действия соглашения о транзите российского газа через территорию Украины истек 1 января 2025 года. Данное соглашение охватывало ежегодную прокачку 40 миллиардов кубических метров газа. В свете окончания контракта с «Газпромом» украинские власти выразили намерение рассматривать вопросы транзита газа от других поставщиков, включая азербайджанские и казахстанские компании, исключая при этом российский газ. Они планируют делать это в сотрудничестве с Евросоюзом.
Тем временем, премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказался в пользу возобновления транзита российского газа через Украину, указав на то, что это было бы оптимальным решением для Европы. Он подчеркнул, что решение Украины остановить транспортировку российского газа привело к катастрофическим последствиям, что нашло отражение в повышении цен на газ в европейских странах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.