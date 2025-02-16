16 февраля 2025

«Ведомости»: россияне стали чаще жаловаться на кражу вкладов

© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне все чаще жалуются на кражу вкладов
Россияне все чаще жалуются на кражу вкладов Фото:

Служба финансового уполномоченного зафиксировала значительный рост жалоб граждан, связанных с мошенническими действиями, которые приводят к списанию денежных средств. Об этом сообщила финансовый уполномоченный Светлана Максимова в интервью изданию «Ведомости». С 2023 по 2024 год число таких обращений увеличилось в 1,6 раза.

«В 2024 году по сравнению с 2023 годом количество жалоб выросло в 1,6 раза — с 1500 практически до 2500. Речь идет о хищениях денег с текущих счетов и депозитов, а также оформлении кредитов с последующим выводом средств», — рассказала Максимова.

Уточняется, что в начале 2025 года был зафиксирован рост обращений, касающихся досрочного расторжения мошенниками договоров вкладов от имени клиентов. Так, аферисты не только крадут основную сумму депозита, но и лишают клиента возможности получить доход по вложенным средствам.

В 2024 году отмечался значительный рост числа жалоб от граждан на действия банков. Более 2000 жалоб были связаны с проблемами по депозитным операциям, из них 554 обращения выражали недовольство по поводу начисления процентов. Этот тренд возник на фоне повышения ключевой ставки ЦБ.

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Служба финансового уполномоченного зафиксировала значительный рост жалоб граждан, связанных с мошенническими действиями, которые приводят к списанию денежных средств. Об этом сообщила финансовый уполномоченный Светлана Максимова в интервью изданию «Ведомости». С 2023 по 2024 год число таких обращений увеличилось в 1,6 раза. «В 2024 году по сравнению с 2023 годом количество жалоб выросло в 1,6 раза — с 1500 практически до 2500. Речь идет о хищениях денег с текущих счетов и депозитов, а также оформлении кредитов с последующим выводом средств», — рассказала Максимова. Уточняется, что в начале 2025 года был зафиксирован рост обращений, касающихся досрочного расторжения мошенниками договоров вкладов от имени клиентов. Так, аферисты не только крадут основную сумму депозита, но и лишают клиента возможности получить доход по вложенным средствам. В 2024 году отмечался значительный рост числа жалоб от граждан на действия банков. Более 2000 жалоб были связаны с проблемами по депозитным операциям, из них 554 обращения выражали недовольство по поводу начисления процентов. Этот тренд возник на фоне повышения ключевой ставки ЦБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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