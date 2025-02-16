«Ведомости»: россияне стали чаще жаловаться на кражу вкладов

Служба финансового уполномоченного зафиксировала значительный рост жалоб граждан, связанных с мошенническими действиями, которые приводят к списанию денежных средств. Об этом сообщила финансовый уполномоченный Светлана Максимова в интервью изданию «Ведомости». С 2023 по 2024 год число таких обращений увеличилось в 1,6 раза.
«В 2024 году по сравнению с 2023 годом количество жалоб выросло в 1,6 раза — с 1500 практически до 2500. Речь идет о хищениях денег с текущих счетов и депозитов, а также оформлении кредитов с последующим выводом средств», — рассказала Максимова.
Уточняется, что в начале 2025 года был зафиксирован рост обращений, касающихся досрочного расторжения мошенниками договоров вкладов от имени клиентов. Так, аферисты не только крадут основную сумму депозита, но и лишают клиента возможности получить доход по вложенным средствам.
В 2024 году отмечался значительный рост числа жалоб от граждан на действия банков. Более 2000 жалоб были связаны с проблемами по депозитным операциям, из них 554 обращения выражали недовольство по поводу начисления процентов. Этот тренд возник на фоне повышения ключевой ставки ЦБ.
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