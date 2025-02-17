Трамп ответил Зеленскому про угрозу НАТО со стороны России

Трамп не обеспокоен заявлением Зеленского об угрозе России для НАТО
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Трамп не волнуется по поводу заявления Зеленского об РФ и НАТО
Трамп не волнуется по поводу заявления Зеленского об РФ и НАТО Фото:

Президент США Дональд Трамп не беспокоится о заявлениях о том, что Россия представляет угрозу для НАТО. Подобное ранее сказал глава Украины Владимир Зеленский. 

«Ни капельки», — заявил Трамп журналистам во Флориде. Таким образом он ответил на вопрос о том, что Зеленский сказал о якобы обострении отношений между РФ и Североатлантическим альянсом. Его слова передает Fort. 

Также ранее украинский лидер сообщил, что не рад вежливому диалогу между Москвой и Вашингтоном, передает «Национальная служба новостей». Однако при этом он согласился провести переговоры с российской стороной. При этом главным условием встречи является присутствие представителей Европы и Штатов.

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Президент США Дональд Трамп не беспокоится о заявлениях о том, что Россия представляет угрозу для НАТО. Подобное ранее сказал глава Украины Владимир Зеленский.  «Ни капельки», — заявил Трамп журналистам во Флориде. Таким образом он ответил на вопрос о том, что Зеленский сказал о якобы обострении отношений между РФ и Североатлантическим альянсом. Его слова передает Fort.  Также ранее украинский лидер сообщил, что не рад вежливому диалогу между Москвой и Вашингтоном, передает «Национальная служба новостей». Однако при этом он согласился провести переговоры с российской стороной. При этом главным условием встречи является присутствие представителей Европы и Штатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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