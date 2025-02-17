Смех и слезы: студенты УрФУ показали режиссерам свои лучшие фильмы о наболевшем

Студенты УрФУ на большом экране показали режиссерам свои лучшие фильмы

17 февраля 2025 в 18:16 Размер текста - 17 +

Студенческие фильмы показали в «Доме кино» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге студенты Уральского федерального университета показали на большом экране в «Доме кино» свои короткометражные фильмы, которые подготовили всего за полгода. На мероприятие пригласили работодателей, в том числе и режиссеров, передает корреспондент URA.RU. «Я уже посмотрел все короткометражки — все сделано действительно на высоком уровне. Некоторые позволяют понять, что сейчас волнует ребят. Они не пытаются понравиться кому-то, а искренне делают что-то от себя», — рассказал директор департамента журналистики УрФУ Иван Некрасов. По его словам, фильмы прислали не только студенты медиакоммуникаций, у которых вел курс директор Центра современной драматургии Антон Бутаков, но и с других направлений. Посмотреть короткометражки пришли несколько десятков человек Фото: Полина Хабарова © URA.RU По словам Бутакова, фильмы подготовили в рамках проектного практикума. «Я рад, что в нашем регионе появилась небольшая ячейка развития кино. В короткометражках задействованы даже профессиональные актеры. У всех абсолютно разные проекты», — сказал он. На экране показали шесть короткометражек. Например, в фильме «Модели» показывали девушку, которая жертвует своим здоровьем ради карьеры. А в интригующем фильме «Утро» главным героем стал парень, который готовился к дню рождения своей девушки. В конце оказалось, что он уже дедушка, который не может принять смерть своей жены. В каждом фильме зрители находили моменты, чтобы посмеяться или погрустить. В следующем году в УрФУ пройдет первый фестиваль студенческого кино, который будет приурочен к 90-летию журфака. «Нам надо это максимально громко отметить, чтобы наш журфак гремел на весь русскоязычный мир», — отметил Некрасов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге студенты Уральского федерального университета показали на большом экране в «Доме кино» свои короткометражные фильмы, которые подготовили всего за полгода. На мероприятие пригласили работодателей, в том числе и режиссеров, передает корреспондент URA.RU. «Я уже посмотрел все короткометражки — все сделано действительно на высоком уровне. Некоторые позволяют понять, что сейчас волнует ребят. Они не пытаются понравиться кому-то, а искренне делают что-то от себя», — рассказал директор департамента журналистики УрФУ Иван Некрасов. По его словам, фильмы прислали не только студенты медиакоммуникаций, у которых вел курс директор Центра современной драматургии Антон Бутаков, но и с других направлений. По словам Бутакова, фильмы подготовили в рамках проектного практикума. «Я рад, что в нашем регионе появилась небольшая ячейка развития кино. В короткометражках задействованы даже профессиональные актеры. У всех абсолютно разные проекты», — сказал он. На экране показали шесть короткометражек. Например, в фильме «Модели» показывали девушку, которая жертвует своим здоровьем ради карьеры. А в интригующем фильме «Утро» главным героем стал парень, который готовился к дню рождения своей девушки. В конце оказалось, что он уже дедушка, который не может принять смерть своей жены. В каждом фильме зрители находили моменты, чтобы посмеяться или погрустить. В следующем году в УрФУ пройдет первый фестиваль студенческого кино, который будет приурочен к 90-летию журфака. «Нам надо это максимально громко отметить, чтобы наш журфак гремел на весь русскоязычный мир», — отметил Некрасов.