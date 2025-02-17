Смех и слезы: студенты УрФУ показали режиссерам свои лучшие фильмы о наболевшем

Студенты УрФУ на большом экране показали режиссерам свои лучшие фильмы
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, дом кино
Студенческие фильмы показали в «Доме кино» Фото:

В Екатеринбурге студенты Уральского федерального университета показали на большом экране в «Доме кино» свои короткометражные фильмы, которые подготовили всего за полгода. На мероприятие пригласили работодателей, в том числе и режиссеров, передает корреспондент URA.RU.

«Я уже посмотрел все короткометражки — все сделано действительно на высоком уровне. Некоторые позволяют понять, что сейчас волнует ребят. Они не пытаются понравиться кому-то, а искренне делают что-то от себя», — рассказал директор департамента журналистики УрФУ Иван Некрасов. По его словам, фильмы прислали не только студенты медиакоммуникаций, у которых вел курс директор Центра современной драматургии Антон Бутаков, но и с других направлений.

Посмотреть короткометражки пришли несколько десятков человек
Посмотреть короткометражки пришли несколько десятков человек
Фото:

По словам Бутакова, фильмы подготовили в рамках проектного практикума. «Я рад, что в нашем регионе появилась небольшая ячейка развития кино. В короткометражках задействованы даже профессиональные актеры. У всех абсолютно разные проекты», — сказал он.

На экране показали шесть короткометражек. Например, в фильме «Модели» показывали девушку, которая жертвует своим здоровьем ради карьеры. А в интригующем фильме «Утро» главным героем стал парень, который готовился к дню рождения своей девушки. В конце оказалось, что он уже дедушка, который не может принять смерть своей жены. В каждом фильме зрители находили моменты, чтобы посмеяться или погрустить.

В следующем году в УрФУ пройдет первый фестиваль студенческого кино, который будет приурочен к 90-летию журфака. «Нам надо это максимально громко отметить, чтобы наш журфак гремел на весь русскоязычный мир», — отметил Некрасов.

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В Екатеринбурге студенты Уральского федерального университета показали на большом экране в «Доме кино» свои короткометражные фильмы, которые подготовили всего за полгода. На мероприятие пригласили работодателей, в том числе и режиссеров, передает корреспондент URA.RU. «Я уже посмотрел все короткометражки — все сделано действительно на высоком уровне. Некоторые позволяют понять, что сейчас волнует ребят. Они не пытаются понравиться кому-то, а искренне делают что-то от себя», — рассказал директор департамента журналистики УрФУ Иван Некрасов. По его словам, фильмы прислали не только студенты медиакоммуникаций, у которых вел курс директор Центра современной драматургии Антон Бутаков, но и с других направлений. По словам Бутакова, фильмы подготовили в рамках проектного практикума. «Я рад, что в нашем регионе появилась небольшая ячейка развития кино. В короткометражках задействованы даже профессиональные актеры. У всех абсолютно разные проекты», — сказал он. На экране показали шесть короткометражек. Например, в фильме «Модели» показывали девушку, которая жертвует своим здоровьем ради карьеры. А в интригующем фильме «Утро» главным героем стал парень, который готовился к дню рождения своей девушки. В конце оказалось, что он уже дедушка, который не может принять смерть своей жены. В каждом фильме зрители находили моменты, чтобы посмеяться или погрустить. В следующем году в УрФУ пройдет первый фестиваль студенческого кино, который будет приурочен к 90-летию журфака. «Нам надо это максимально громко отметить, чтобы наш журфак гремел на весь русскоязычный мир», — отметил Некрасов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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