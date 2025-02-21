Мобилизованного челябинца, получившего тяжелые травмы под обстрелом на фронте, ждут в поселке Первомайский. По просьбе супруги бойца депутат Госдумы Яна Лантратова привезла семье большой телевизор, передает корреспондент URA.RU.
Как и многие его товарищи, Михаил не стал прятаться во время частичной мобилизации. Получил повестку в сентябре 2022 года и ушел на спецоперацию. Воинская удача однажды изменила: боец попал под обстрел, был тяжело ранен — ему пришлось ампутировать обе ноги. Сейчас Михаил Андреевич находится в московском госпитале, а семья готовится встречать его дома.
Скрасить ожидание супруге и двум маленьким детям Михаила поможет большой телевизор. С такой просьбой они обратились к депутату Госдумы Яне Лантратовой. Навещая в канун Дня защитника Отечества семьи участников спецоперации, она привезла подарок и им.
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