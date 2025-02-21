Депутат Госдумы привезла подарок семье попавшего под обстрел на СВО челябинца. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лантратова Яна у жены Щурова Михаила. Челябинск
Телевизор скрасит семье челябинского бойца время ожидания Фото:

Мобилизованного челябинца, получившего тяжелые травмы под обстрелом на фронте, ждут в поселке Первомайский. По просьбе супруги бойца депутат Госдумы Яна Лантратова привезла семье большой телевизор, передает корреспондент URA.RU.

Как и многие его товарищи, Михаил не стал прятаться во время частичной мобилизации. Получил повестку в сентябре 2022 года и ушел на спецоперацию. Воинская удача однажды изменила: боец попал под обстрел, был тяжело ранен — ему пришлось ампутировать обе ноги. Сейчас Михаил Андреевич находится в московском госпитале, а семья готовится встречать его дома.

Скрасить ожидание супруге и двум маленьким детям Михаила поможет большой телевизор. С такой просьбой они обратились к депутату Госдумы Яне Лантратовой. Навещая в канун Дня защитника Отечества семьи участников спецоперации, она привезла подарок и им.

Лантратова Яна у жены Щурова Михаила. Челябинск
Подарок для себя и детей выбрала супруга бойца, Алевтина
Фото:
Лантратова Яна у жены Щурова Михаила. Челябинск
Гости приехали уже поздним вечером
Фото:
Лантратова Яна у жены Щурова Михаила. Челябинск
Среди прочих встречающих был и такой
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мобилизованного челябинца, получившего тяжелые травмы под обстрелом на фронте, ждут в поселке Первомайский. По просьбе супруги бойца депутат Госдумы Яна Лантратова привезла семье большой телевизор, передает корреспондент URA.RU. Как и многие его товарищи, Михаил не стал прятаться во время частичной мобилизации. Получил повестку в сентябре 2022 года и ушел на спецоперацию. Воинская удача однажды изменила: боец попал под обстрел, был тяжело ранен — ему пришлось ампутировать обе ноги. Сейчас Михаил Андреевич находится в московском госпитале, а семья готовится встречать его дома. Скрасить ожидание супруге и двум маленьким детям Михаила поможет большой телевизор. С такой просьбой они обратились к депутату Госдумы Яне Лантратовой. Навещая в канун Дня защитника Отечества семьи участников спецоперации, она привезла подарок и им.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...