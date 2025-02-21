Челябинский банк отказался от основных претензий к европейскому депозитарию

© Служба новостей «URA.RU»
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В суде Челиндбанк добился выплаты семи миллионов рублей
В суде Челиндбанк добился выплаты семи миллионов рублей Фото:

Челиндбанк отказался от основной суммы, которую пытался взыскать в связи с санкциями с депозитария Euroclear Bank SA из Бельгии. Как следует из материалов дела, вместо 97,7 млн рублей ответчик должен выплатить 7,085 млн рублей.

«Принять отказ от иска в части взыскания убытков по выплате купонного дохода и погашения облигации ISIN XS0290580595 в размере 1 032 550 долларов США с Euroclear Bank SA. Производство по делу в указанной части прекратить», — отмечено в резолютивной части решения челябинского арбитража.

Суд взыскал в пользу Челиндбанка 62,5 тысячи евро и 14,750 тысячи долларов США по курсу Банка России на дату платежа. Рублевый эквивалент суммы рассчитан URA.RU по состоянию на 21 февраля.

Иск связан с замороженными суммами по евробондам «Газпрома». Челябинский банк претендует на сумму номинальной стоимости и купонные доходы по облигациям, которые выплачены, но оказались замороженными в Бельгии.

При подготовке материала URA.RU направило участникам процесса запросы. Ответы будут опубликованы в случае их поступления.

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Челиндбанк отказался от основной суммы, которую пытался взыскать в связи с санкциями с депозитария Euroclear Bank SA из Бельгии. Как следует из материалов дела, вместо 97,7 млн рублей ответчик должен выплатить 7,085 млн рублей. «Принять отказ от иска в части взыскания убытков по выплате купонного дохода и погашения облигации ISIN XS0290580595 в размере 1 032 550 долларов США с Euroclear Bank SA. Производство по делу в указанной части прекратить», — отмечено в резолютивной части решения челябинского арбитража. Суд взыскал в пользу Челиндбанка 62,5 тысячи евро и 14,750 тысячи долларов США по курсу Банка России на дату платежа. Рублевый эквивалент суммы рассчитан URA.RU по состоянию на 21 февраля. Иск связан с замороженными суммами по евробондам «Газпрома». Челябинский банк претендует на сумму номинальной стоимости и купонные доходы по облигациям, которые выплачены, но оказались замороженными в Бельгии. При подготовке материала URA.RU направило участникам процесса запросы. Ответы будут опубликованы в случае их поступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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