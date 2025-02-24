В Евросоюзе поддержали отказ Зеленского проводить выборы

Каллас: проведение выборов на Украине неуместна при военных действиях
© Служба новостей «URA.RU»
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Каллас заявила, что в условиях военных действий неправомерно проводить выборы
Каллас заявила, что в условиях военных действий неправомерно проводить выборы Фото:
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Глава Евродипломатии Кая Каллас поддержала решение украинского лидера Владимира Зеленского отложить президентские выборы до окончания военных действий. Каллас подчеркнула, что внутренняя борьба была бы неуместна в ситуации, когда Украина должна бороться с РФ.

«На выборах мы сражаемся друг с другом, а здесь ситуация, когда есть внешний враг и надо направить все силы против него», — заявила Кая Каллас во время встречи глав МИД ЕС, ее слова передали в ТАСС. Она добавила, что в таких условиях проведение выборов было бы неправомерным.

Также Каллас выразила мнение относительно текущей политики США. Она указала на обилие российских нарративов в заявлениях американского президента Дональда Трампа.

Срок полномочий Зеленского как президента Украины истек 20 мая 2024 года. С тех пор его пребывание на посту является нелегитимным. Сам Зеленский ссылается на невозможность проведения выборов в связи с введенным в стране военным положением, которое он продлевает каждые 90 дней.

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Глава Евродипломатии Кая Каллас поддержала решение украинского лидера Владимира Зеленского отложить президентские выборы до окончания военных действий. Каллас подчеркнула, что внутренняя борьба была бы неуместна в ситуации, когда Украина должна бороться с РФ. «На выборах мы сражаемся друг с другом, а здесь ситуация, когда есть внешний враг и надо направить все силы против него», — заявила Кая Каллас во время встречи глав МИД ЕС, ее слова передали в ТАСС. Она добавила, что в таких условиях проведение выборов было бы неправомерным. Также Каллас выразила мнение относительно текущей политики США. Она указала на обилие российских нарративов в заявлениях американского президента Дональда Трампа. Срок полномочий Зеленского как президента Украины истек 20 мая 2024 года. С тех пор его пребывание на посту является нелегитимным. Сам Зеленский ссылается на невозможность проведения выборов в связи с введенным в стране военным положением, которое он продлевает каждые 90 дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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