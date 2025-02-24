В Евросоюзе поддержали отказ Зеленского проводить выборы

Глава Евродипломатии Кая Каллас поддержала решение украинского лидера Владимира Зеленского отложить президентские выборы до окончания военных действий. Каллас подчеркнула, что внутренняя борьба была бы неуместна в ситуации, когда Украина должна бороться с РФ.
«На выборах мы сражаемся друг с другом, а здесь ситуация, когда есть внешний враг и надо направить все силы против него», — заявила Кая Каллас во время встречи глав МИД ЕС, ее слова передали в ТАСС. Она добавила, что в таких условиях проведение выборов было бы неправомерным.
Также Каллас выразила мнение относительно текущей политики США. Она указала на обилие российских нарративов в заявлениях американского президента Дональда Трампа.
Срок полномочий Зеленского как президента Украины истек 20 мая 2024 года. С тех пор его пребывание на посту является нелегитимным. Сам Зеленский ссылается на невозможность проведения выборов в связи с введенным в стране военным положением, которое он продлевает каждые 90 дней.
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