В пяти городах Челябинской области ликвидируют мэрии

Администрации пяти городов Челябинской области будут ликвидированы сразу после сентябрьских выборов. Речь идет о Каслях, Карталах, Верхнеуральске, Еманжелинске и Кусе. Это связано с преобразованиями районов, центрами которых являются данные города, в муниципальные округа. Соответствующие постановления подписал губернатор Алексей Текслер.
«Согласовать изменение статуса города Карталы и Карталинского района на статус Карталинского округа с административным центром в городе Карталы», — говорится в документе, опубликованном 24 февраля на официальном интернет-портале правовой информации. Аналогичные документы приняты в отношении Каслинского и Верхнеуральского районов. Ранее Текслер подписал документы о Еманжелинском и Кусинском районе.
После преобразования районов в округа ликивидируются городские и сельские советы, их администрации станут территориальными отделами администраций районов. Ранее в округа были преобразованы Коркинский, Саткинский, Нязепетровский и Пластовский районы. Инициатива о преобразовании оставшихся 23 районов области в муниципальные округа была озвучена Текслером в ноябре 2024 года.
Почти во всех районах заканчиваются необходимые для преобразования процедуры. В марте на сессии заксобрания будут внесены изменения в административную карту региона. Районы поменяют статус в сентябре, после выборов собраний депутатов округов. Муниципальная реформа проводится под кураторством вице-губернатора Романа Воллерта, отвечающего за политблок в правительстве области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!