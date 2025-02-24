В пяти городах Челябинской области ликвидируют мэрии

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Алексей Текслер завершает муниципальную реформу
Алексей Текслер завершает муниципальную реформу Фото:

Администрации пяти городов Челябинской области будут ликвидированы сразу после сентябрьских выборов. Речь идет о Каслях, Карталах, Верхнеуральске, Еманжелинске и Кусе. Это связано с преобразованиями районов, центрами которых являются данные города, в муниципальные округа. Соответствующие постановления подписал губернатор Алексей Текслер.

«Согласовать изменение статуса города Карталы и Карталинского района на статус Карталинского округа с административным центром в городе Карталы», — говорится в документе, опубликованном 24 февраля на официальном интернет-портале правовой информации. Аналогичные документы приняты в отношении Каслинского и Верхнеуральского районов. Ранее Текслер подписал документы о Еманжелинском и Кусинском районе.

После преобразования районов в округа ликивидируются городские и сельские советы, их администрации станут территориальными отделами администраций районов. Ранее в округа были преобразованы Коркинский, Саткинский, Нязепетровский и Пластовский районы. Инициатива о преобразовании оставшихся 23 районов области в муниципальные округа была озвучена Текслером в ноябре 2024 года.

Почти во всех районах заканчиваются необходимые для преобразования процедуры. В марте на сессии заксобрания будут внесены изменения в административную карту региона. Районы поменяют статус в сентябре, после выборов собраний депутатов округов. Муниципальная реформа проводится под кураторством вице-губернатора Романа Воллерта, отвечающего за политблок в правительстве области.

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Администрации пяти городов Челябинской области будут ликвидированы сразу после сентябрьских выборов. Речь идет о Каслях, Карталах, Верхнеуральске, Еманжелинске и Кусе. Это связано с преобразованиями районов, центрами которых являются данные города, в муниципальные округа. Соответствующие постановления подписал губернатор Алексей Текслер. «Согласовать изменение статуса города Карталы и Карталинского района на статус Карталинского округа с административным центром в городе Карталы», — говорится в документе, опубликованном 24 февраля на официальном интернет-портале правовой информации. Аналогичные документы приняты в отношении Каслинского и Верхнеуральского районов. Ранее Текслер подписал документы о Еманжелинском и Кусинском районе. После преобразования районов в округа ликивидируются городские и сельские советы, их администрации станут территориальными отделами администраций районов. Ранее в округа были преобразованы Коркинский, Саткинский, Нязепетровский и Пластовский районы. Инициатива о преобразовании оставшихся 23 районов области в муниципальные округа была озвучена Текслером в ноябре 2024 года. Почти во всех районах заканчиваются необходимые для преобразования процедуры. В марте на сессии заксобрания будут внесены изменения в административную карту региона. Районы поменяют статус в сентябре, после выборов собраний депутатов округов. Муниципальная реформа проводится под кураторством вице-губернатора Романа Воллерта, отвечающего за политблок в правительстве области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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