Челябинским производителям пшеницы выплатят 155 миллионов рублей

Производителям пшеницы и других зерновых в Челябинской области выплатят 155,7 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе регионального минсельхоза, аграрии за счет субсидии смогут покрыть до половины своих затрат.
«Отбор получателей возмещения части затрат на производство и реализацию зерновых культур, выращенных в 2024 году, стартует 27 февраля. Общий объем субсидии в 2025 году составит 155,7 миллиона рублей», — сообщили URA.RU в минсельхозе.
Субсидии позволят возместить расходы, связанные с приобретением запасных частей к сельскохозяйственной технике, оплатой услуг временного хранения, подработкой и сушкой выращенного зерна. Также аграрии получат компенсацию за затраты на дизельное топливо, агрохимикаты и проверку качества зерна.
Выплаты запланировали на апрель. Для участия в программе от аграриев ждут соответствующие документы, которые им следует предоставить через систему «Электронный бюджет». Также претендентам необходимо быть зарегистрированными в информсистеме «Зерно». Еще одно условие — реализация продукции. Пшеницу, рожь, кукурузу, ячмень необходимо было продать после сбора в 2024 и в 2025 годах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!