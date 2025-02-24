24 февраля 2025

Челябинским производителям пшеницы выплатят 155 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Производители зерновых получат 155,7 млн рублей
Производители зерновых получат 155,7 млн рублей Фото:

Производителям пшеницы и других зерновых в Челябинской области выплатят 155,7 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе регионального минсельхоза, аграрии за счет субсидии смогут покрыть до половины своих затрат.

«Отбор получателей возмещения части затрат на производство и реализацию зерновых культур, выращенных в 2024 году, стартует 27 февраля. Общий объем субсидии в 2025 году составит 155,7 миллиона рублей», — сообщили URA.RU в минсельхозе.

Субсидии позволят возместить расходы, связанные с приобретением запасных частей к сельскохозяйственной технике, оплатой услуг временного хранения, подработкой и сушкой выращенного зерна. Также аграрии получат компенсацию за затраты на дизельное топливо, агрохимикаты и проверку качества зерна.

Выплаты запланировали на апрель. Для участия в программе от аграриев ждут соответствующие документы, которые им следует предоставить через систему «Электронный бюджет». Также претендентам необходимо быть зарегистрированными в информсистеме «Зерно». Еще одно условие — реализация продукции. Пшеницу, рожь, кукурузу, ячмень необходимо было продать после сбора в 2024 и в 2025 годах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Производителям пшеницы и других зерновых в Челябинской области выплатят 155,7 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе регионального минсельхоза, аграрии за счет субсидии смогут покрыть до половины своих затрат. «Отбор получателей возмещения части затрат на производство и реализацию зерновых культур, выращенных в 2024 году, стартует 27 февраля. Общий объем субсидии в 2025 году составит 155,7 миллиона рублей», — сообщили URA.RU в минсельхозе. Субсидии позволят возместить расходы, связанные с приобретением запасных частей к сельскохозяйственной технике, оплатой услуг временного хранения, подработкой и сушкой выращенного зерна. Также аграрии получат компенсацию за затраты на дизельное топливо, агрохимикаты и проверку качества зерна. Выплаты запланировали на апрель. Для участия в программе от аграриев ждут соответствующие документы, которые им следует предоставить через систему «Электронный бюджет». Также претендентам необходимо быть зарегистрированными в информсистеме «Зерно». Еще одно условие — реализация продукции. Пшеницу, рожь, кукурузу, ячмень необходимо было продать после сбора в 2024 и в 2025 годах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...