В Златоусте (Челябинска область) 91-летняя пенсионерка Раиса Гулякова сдала нормы ГТО. Пожилая женщина ежедневно делает зарядку и ходит на Таганай.
«Женщина успешно выполнила нормативы ГТО на золотой знак отличия. В свой 91 год Раиса Захаровна три раза в неделю занимается скандинавской ходьбой, совершает турпоходы на Таганай», — сообщил телеканал ОТВ.
Сотрудники Центра тестирования ГТО в Златоусте в торжественной обстановке вручили пенсионерке золотой знак отличия. Чтобы поддерживать форму, женщина посещает уроки здоровья в местном доме творчества. Других она также призвала вести активный образ жизни.
«Буду счастлива, если люди в нашем регионе будут активно заниматься физической культурой. Душа радуется, когда вижу, как ребята во дворе играют в футбол и другие подвижные игры», — добавила женщина.
Профессионально спортом она никогда не занималась. Но с детства ходила на лыжах и играла в футбол с ребятами во дворе. Системности не было, но сохранилось постоянство. Занятия физкультурой позволили продлить долголетие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!