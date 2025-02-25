В Златоусте 91-летняя пенсионерка сдала на «золото» нормы ГТО. Фото

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Нормативы ГТО Раиса Гулякова сдала на «отлично»
Нормативы ГТО Раиса Гулякова сдала на «отлично» Фото:

В Златоусте (Челябинска область) 91-летняя пенсионерка Раиса Гулякова сдала нормы ГТО. Пожилая женщина ежедневно делает зарядку и ходит на Таганай.

«Женщина успешно выполнила нормативы ГТО на золотой знак отличия. В свой 91 год Раиса Захаровна три раза в неделю занимается скандинавской ходьбой, совершает турпоходы на Таганай», — сообщил телеканал ОТВ.

Сотрудники Центра тестирования ГТО в Златоусте в торжественной обстановке вручили пенсионерке золотой знак отличия. Чтобы поддерживать форму, женщина посещает уроки здоровья в местном доме творчества. Других она также призвала вести активный образ жизни.

«Буду счастлива, если люди в нашем регионе будут активно заниматься физической культурой. Душа радуется, когда вижу, как ребята во дворе играют в футбол и другие подвижные игры», — добавила женщина.

Профессионально спортом она никогда не занималась. Но с детства ходила на лыжах и играла в футбол с ребятами во дворе. Системности не было, но сохранилось постоянство. Занятия физкультурой позволили продлить долголетие.

Раиса Гулякова занимается спортом нерегулярно, но на протяжении всей жизни
Раиса Гулякова занимается спортом нерегулярно, но на протяжении всей жизни
Фото:

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В Златоусте (Челябинска область) 91-летняя пенсионерка Раиса Гулякова сдала нормы ГТО. Пожилая женщина ежедневно делает зарядку и ходит на Таганай. «Женщина успешно выполнила нормативы ГТО на золотой знак отличия. В свой 91 год Раиса Захаровна три раза в неделю занимается скандинавской ходьбой, совершает турпоходы на Таганай», — сообщил телеканал ОТВ. Сотрудники Центра тестирования ГТО в Златоусте в торжественной обстановке вручили пенсионерке золотой знак отличия. Чтобы поддерживать форму, женщина посещает уроки здоровья в местном доме творчества. Других она также призвала вести активный образ жизни. «Буду счастлива, если люди в нашем регионе будут активно заниматься физической культурой. Душа радуется, когда вижу, как ребята во дворе играют в футбол и другие подвижные игры», — добавила женщина. Профессионально спортом она никогда не занималась. Но с детства ходила на лыжах и играла в футбол с ребятами во дворе. Системности не было, но сохранилось постоянство. Занятия физкультурой позволили продлить долголетие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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