В заксобрании Челябинской области ликвидируют управление госслужбы

В заксобрании решили сократить аппарат
В челябинском заксобрании будет пересмотрена структура аппарата с ликвидацией управления госслужбы. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе заксобрания.
«Комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению рассмотрел вопрос. Руководство приняло решение о перераспределении функций управления на другие структуры аппарата», — сообщили в пресс-службе.
Вопрос о пересмотре структуры аппарата депутаты заксобрания рассмотрят 27 февраля. Проект решения внесен в повестку дня заседания.
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