В заксобрании Челябинской области ликвидируют управление госслужбы

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В заксобрании решили сократить аппарат
В заксобрании решили сократить аппарат Фото:

В челябинском заксобрании будет пересмотрена структура аппарата с ликвидацией управления госслужбы. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе заксобрания.

«Комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению рассмотрел вопрос. Руководство приняло решение о перераспределении функций управления на другие структуры аппарата», — сообщили в пресс-службе.

Вопрос о пересмотре структуры аппарата депутаты заксобрания рассмотрят 27 февраля. Проект решения внесен в повестку дня заседания.

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В челябинском заксобрании будет пересмотрена структура аппарата с ликвидацией управления госслужбы. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе заксобрания. «Комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению рассмотрел вопрос. Руководство приняло решение о перераспределении функций управления на другие структуры аппарата», — сообщили в пресс-службе. Вопрос о пересмотре структуры аппарата депутаты заксобрания рассмотрят 27 февраля. Проект решения внесен в повестку дня заседания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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