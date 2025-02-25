Ректор УрФУ выступил перед студентами и учеными в разгар борьбы за должность

Ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров, у которого в апреле истекают полномочия, выступил с докладом перед преподавателями и студентами вуза. В нем он рассказал о росте числа поступивших в вуз, возросших стипендиях и увеличении бюджета на 2,5 млрд. URA.RU публикует основные тезисы выступления Кокшарова.
«Мы успешно справились с очень высокими цифрами приема. Мы набрали в общей сложности, вместе с контрактом, 15,8 тысяч человек. Это намного больше (на 600 человек) по сравнению с прошлым годом. Мы на первом месте в стране по количеству зачисленных бюджетников и контрактников»,- рассказал он. По данным Кокшарова, в УрФУ поступили две тысячи иностранных студентов (969 — из стран ближнего зарубежья). Всего в вузе на данный момент учится более 48 тысяч человек.
«За год получено рекордное количество стипендий президента РФ и правительства. Причем их размер вырос в несколько раз. Увеличены размер стипендии президента до 30 тыс. рублей, раньше было 2 тыс. Почувствуйте разницу, как говорится»,- рассказал Кокшаров. Он отметил ТМК, «Группу Синара» и Дмитрия Пумпянского, которые выделили стипендии.
Отдельно Кокшаров отметил инженерный центр УрФУ. По его данным, за пять лет общая стоимость исследовательских проектов удвоилась и достигла 4 млрд рублей. «Мы подготовили обновленную стратегию вуза с упором на инженерное образование. Она на днях должна быть утверждена», — добавил он.
Глава университета среди основных задач выделил рост зарплат сотрудников вуза и доведение их до 200% средней зарплаты по региону. По его словам, средняя зарплата в области составляет около 72 тыс. рублей. Кокшаров добавил, что поступления в бюджет вуза за год увеличились на 2,5 млрд рублей — до 18,2 млрд рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что у Кокшарова, занимающего пост с 2010 года, возникли проблемы с переназначением (решение утверждает премьер-министр РФ Михаил Мишустин). Сам Кокшаров при этом говорил агенству, что «все идет в соответствии с нормативными сроками».
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