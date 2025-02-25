Возбуждено дело после пропажи студентки под Екатеринбургом

Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи 17-летней студентки из Полевского (Свердловская область) Виктории Хайретдиновой. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.
«Возбуждено дело по ст. 105 УК РФ», — сообщил инсайдер агентства. Благодаря этому у силовиков расширяются полномочия. Они могут проводить допросы, экспертизы и другие следственные действия.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу регионального СК. Там пояснили, что сотрудники ведомства и полицейские проводят комплекс необходимых мероприятий для установления местонахождения девушки.
Девушка пропала 24 февраля, когда вышла из техникума. По словам ее друзей, перед исчезновением студентка всех заблокировала в соцсетях и уехала, предположительно, в Екатеринбург. На розыск ориентирован весь личный состав полиции Полевского.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!