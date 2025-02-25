25 февраля 2025

Возбуждено дело после пропажи студентки под Екатеринбургом

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
Следователи завели дело по статье 105 УК РФ Фото:

Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи 17-летней студентки из Полевского (Свердловская область) Виктории Хайретдиновой. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.

«Возбуждено дело по ст. 105 УК РФ», — сообщил инсайдер агентства. Благодаря этому у силовиков расширяются полномочия. Они могут проводить допросы, экспертизы и другие следственные действия.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу регионального СК. Там пояснили, что сотрудники ведомства и полицейские проводят комплекс необходимых мероприятий для установления местонахождения девушки.

Девушка пропала 24 февраля, когда вышла из техникума. По словам ее друзей, перед исчезновением студентка всех заблокировала в соцсетях и уехала, предположительно, в Екатеринбург. На розыск ориентирован весь личный состав полиции Полевского.

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Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи 17-летней студентки из Полевского (Свердловская область) Виктории Хайретдиновой. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «Возбуждено дело по ст. 105 УК РФ», — сообщил инсайдер агентства. Благодаря этому у силовиков расширяются полномочия. Они могут проводить допросы, экспертизы и другие следственные действия. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу регионального СК. Там пояснили, что сотрудники ведомства и полицейские проводят комплекс необходимых мероприятий для установления местонахождения девушки. Девушка пропала 24 февраля, когда вышла из техникума. По словам ее друзей, перед исчезновением студентка всех заблокировала в соцсетях и уехала, предположительно, в Екатеринбург. На розыск ориентирован весь личный состав полиции Полевского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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