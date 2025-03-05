05 марта 2025
04 марта 2025

Украинский лже-священник и Дед Мороз похитили 20 млн рублей в Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Исполнитель, переодетый в костюм Деда Мороза, вынес из квартиры 20 миллионов рублей
Исполнитель, переодетый в костюм Деда Мороза, вынес из квартиры 20 миллионов рублей Фото:

В Петербурге завершилось расследование уголовного дела, фигурантами которого стали уроженец Мариуполя Алексей Белозеров, представившийся священником, и его сообщник в костюме Деда Мороза. Мужчины обвиняются в краже 20 миллионов рублей из квартиры знакомого. Об этом сообщает 78.ru.

«Пользуясь доверием петербургского друга, Белозеров сделал ключи от его квартиры и уехал в Мариуполь, где нашел 21-летнего парня и предложил ему вынести деньги из квартиры и получить свою долю», — пишет 78.ru. Во время одного из визитов в Петербург Белозеров обнаружил, что в квартире его приятеля хранятся крупные суммы наличных денег — более 40 миллионов рублей.

В декабре прошлого года подельники прибыли в Петербург. Выбрав удачный момент, когда хозяин квартиры уехал в Москву, 21-летний исполнитель, переодетый в костюм Деда Мороза, вошел в квартиру с помощью заранее подготовленных ключей и вынес оттуда 20 миллионов рублей. По просьбе Белозерова была похищена только половина суммы — «чтобы не было совсем уж по-безбожному». После совершения преступления Белозеров отправился в очередное путешествие по Европе, продолжая получать пособия в различных странах. Однако вскоре после возвращения в Курск он был задержан российскими правоохранителями. Вскоре был арестован и его сообщник, похитивший деньги в костюме Деда Мороза.

Алексей Белозеров родился в украинском Мариуполе и долгое время работал адвокатом, защищая интересы украинских националистов в зоне конфликта на Донбассе. После начала специальной военной операции России на Украине мужчина неожиданно переехал в Курск и получил российское гражданство. Однако, как выяснилось позже, Белозеров сохранил украинский загранпаспорт и активно использовал его для поездок по странам Евросоюза, где неоднократно оформлял выплаты и пособия как беженец. Кроме того, Белозеров выдавал себя за православного священника, утверждая, что был рукоположен в Мариуполе. Однако Русская Православная Церковь официально заявила, что такой человек в ее рядах никогда не числился, а информация о рукоположении оказалась ложной.

Уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере было передано в Красносельский суд Петербурга. Однако судебное рассмотрение было приостановлено, поскольку оба подсудимых выразили желание отправиться добровольцами на СВО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Петербурге завершилось расследование уголовного дела, фигурантами которого стали уроженец Мариуполя Алексей Белозеров, представившийся священником, и его сообщник в костюме Деда Мороза. Мужчины обвиняются в краже 20 миллионов рублей из квартиры знакомого. Об этом сообщает 78.ru. «Пользуясь доверием петербургского друга, Белозеров сделал ключи от его квартиры и уехал в Мариуполь, где нашел 21-летнего парня и предложил ему вынести деньги из квартиры и получить свою долю», — пишет 78.ru. Во время одного из визитов в Петербург Белозеров обнаружил, что в квартире его приятеля хранятся крупные суммы наличных денег — более 40 миллионов рублей. В декабре прошлого года подельники прибыли в Петербург. Выбрав удачный момент, когда хозяин квартиры уехал в Москву, 21-летний исполнитель, переодетый в костюм Деда Мороза, вошел в квартиру с помощью заранее подготовленных ключей и вынес оттуда 20 миллионов рублей. По просьбе Белозерова была похищена только половина суммы — «чтобы не было совсем уж по-безбожному». После совершения преступления Белозеров отправился в очередное путешествие по Европе, продолжая получать пособия в различных странах. Однако вскоре после возвращения в Курск он был задержан российскими правоохранителями. Вскоре был арестован и его сообщник, похитивший деньги в костюме Деда Мороза. Алексей Белозеров родился в украинском Мариуполе и долгое время работал адвокатом, защищая интересы украинских националистов в зоне конфликта на Донбассе. После начала специальной военной операции России на Украине мужчина неожиданно переехал в Курск и получил российское гражданство. Однако, как выяснилось позже, Белозеров сохранил украинский загранпаспорт и активно использовал его для поездок по странам Евросоюза, где неоднократно оформлял выплаты и пособия как беженец. Кроме того, Белозеров выдавал себя за православного священника, утверждая, что был рукоположен в Мариуполе. Однако Русская Православная Церковь официально заявила, что такой человек в ее рядах никогда не числился, а информация о рукоположении оказалась ложной. Уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере было передано в Красносельский суд Петербурга. Однако судебное рассмотрение было приостановлено, поскольку оба подсудимых выразили желание отправиться добровольцами на СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...