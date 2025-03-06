Более 87 тысяч челябинцев оформили самозапрет на кредиты за пять дней

© Служба новостей «URA.RU»
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Средний возраст оформивших самозапрет - 35-55 лет
Средний возраст оформивших самозапрет - 35-55 лет Фото:

В Челябинской области за первые пять дней работы сервиса госуслуг по установлению самозапрета на кредиты и займы было подано более 87 тысяч заявлений. Всего же им воспользовались 3,6 миллиона россиян. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро.

«Подавляющее большинство заявлений подано на полный запрет на кредиты. Это 91% от общего числа, или 3,4 миллиона заявок», — пояснили в ОКБ.

Сервис самозапрета на кредиты и займы заработал на портале Госуслуг 1 марта. Больше всего таких заявок за первые дни оформили жители Москвы — 407 тысяч, Московской области — 262 тысячи, Санкт-Петербурга — 185, Башкортостана — 116, Свердловской области — 107 тысяч, Краснодарского края и Ростовской области — по 103 тысячи, Татарстана — 90 тысяч, Челябинской области — 87 тысяч и Нижегородской области — 79 тысяч.

«У всех подавших заявление на самозапрет в кредитной истории появляется специальная отметка. Видя ее, банки и микрофинансовые организации должны отказать по заявке на кредит или заем. Проверить, установлен ли самозапрет, можно на госуслугах», — пояснили в Минцифры России.

Снять запрет можно так же в любой момент с помощью госуслуг. Заявление подписывается электронной подписью. Это можно сделать бесплатно в приложении «Госключ». 6,5 тысячи граждан уже успели снять с себя самозапрет в период с 1 по 4 марта.

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В Челябинской области за первые пять дней работы сервиса госуслуг по установлению самозапрета на кредиты и займы было подано более 87 тысяч заявлений. Всего же им воспользовались 3,6 миллиона россиян. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро. «Подавляющее большинство заявлений подано на полный запрет на кредиты. Это 91% от общего числа, или 3,4 миллиона заявок», — пояснили в ОКБ. Сервис самозапрета на кредиты и займы заработал на портале Госуслуг 1 марта. Больше всего таких заявок за первые дни оформили жители Москвы — 407 тысяч, Московской области — 262 тысячи, Санкт-Петербурга — 185, Башкортостана — 116, Свердловской области — 107 тысяч, Краснодарского края и Ростовской области — по 103 тысячи, Татарстана — 90 тысяч, Челябинской области — 87 тысяч и Нижегородской области — 79 тысяч. «У всех подавших заявление на самозапрет в кредитной истории появляется специальная отметка. Видя ее, банки и микрофинансовые организации должны отказать по заявке на кредит или заем. Проверить, установлен ли самозапрет, можно на госуслугах», — пояснили в Минцифры России. Снять запрет можно так же в любой момент с помощью госуслуг. Заявление подписывается электронной подписью. Это можно сделать бесплатно в приложении «Госключ». 6,5 тысячи граждан уже успели снять с себя самозапрет в период с 1 по 4 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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