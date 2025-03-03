Миллионы россиян за два дня запретили себе брать кредиты

За первые два дня работы нового сервиса по самозапрету на кредиты на портале «Госуслуги» им воспользовались почти два миллиона человек. Об этом рассказаци в Минцифры РФ. Сервис, предназначенный для добровольного ограничения доступа к кредитам и займам, был запущен 1 марта.
«За первые два дня работы сервисом воспользовались 1,7 млн человек», — сообщают представители министерства в своем telegram-канале. Большинство горожан, кто решил воспользоваться новым сервисом и ограничить возможность брать кредиты — среднего возраста.
Помимо основной функции по ограничению на приобретение кредитов, сервис предоставляет возможность в любой момент отменить самозапрет через портал Госуслуги, подписав заявление электронной подписью. Закон о самозапрете на получение кредитов и займов, вступивший в силу 1 марта 2025 года, предоставил гражданам России возможность добровольно ограничивать себя в доступе к потребительским кредитам и займам через портал «Госуслуги». Эта мера направлена на защиту от мошенничества.
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