Миллионы россиян за два дня запретили себе брать кредиты

Примерно 1,7 млн человек воспользовались сервисом по самозапрету от кредитов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россияне начали массово ограничивать себя в кредитах
Россияне начали массово ограничивать себя в кредитах Фото:

За первые два дня работы нового сервиса по самозапрету на кредиты на портале «Госуслуги» им воспользовались почти два миллиона человек. Об этом рассказаци в Минцифры РФ. Сервис, предназначенный для добровольного ограничения доступа к кредитам и займам, был запущен 1 марта.

«За первые два дня работы сервисом воспользовались 1,7 млн человек», — сообщают представители министерства в своем telegram-канале. Большинство горожан, кто решил воспользоваться новым сервисом и ограничить возможность брать кредиты — среднего возраста. 

Помимо основной функции по ограничению на приобретение кредитов, сервис предоставляет возможность в любой момент отменить самозапрет через портал Госуслуги, подписав заявление электронной подписью. Закон о самозапрете на получение кредитов и займов, вступивший в силу 1 марта 2025 года, предоставил гражданам России возможность добровольно ограничивать себя в доступе к потребительским кредитам и займам через портал «Госуслуги». Эта мера направлена на защиту от мошенничества.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За первые два дня работы нового сервиса по самозапрету на кредиты на портале «Госуслуги» им воспользовались почти два миллиона человек. Об этом рассказаци в Минцифры РФ. Сервис, предназначенный для добровольного ограничения доступа к кредитам и займам, был запущен 1 марта. «За первые два дня работы сервисом воспользовались 1,7 млн человек», — сообщают представители министерства в своем telegram-канале. Большинство горожан, кто решил воспользоваться новым сервисом и ограничить возможность брать кредиты — среднего возраста.  Помимо основной функции по ограничению на приобретение кредитов, сервис предоставляет возможность в любой момент отменить самозапрет через портал Госуслуги, подписав заявление электронной подписью. Закон о самозапрете на получение кредитов и займов, вступивший в силу 1 марта 2025 года, предоставил гражданам России возможность добровольно ограничивать себя в доступе к потребительским кредитам и займам через портал «Госуслуги». Эта мера направлена на защиту от мошенничества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...