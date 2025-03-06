Судья челябинского суда Календарев ушел на СВО

Алексей Календарев сменил мантию на камуфляж
Судья Советского райсуда Челябинска Алексей Календарев ушел на фронт. Решение он принял из патриотических соображений.
«Календарев ушел на СВО. Говорят, что движут судьей патриотические мотивы», — сообщает издание «74.ру» со ссылкой на источники.
URA.RU связалось с пресс-службой суда. Там сообщили, что информация будет позже.
Календарев был назначен судьей Советского районного суда весной 2024 года. До этого работал мировым судьей в Кыштыме. Специализировался на гражданском судопроизводстве.
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